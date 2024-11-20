Российские банки Сбербанк, «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит» в 2025 году планируют внедрить аналог Apple Pay, пишут «Известия». В ЦБ эту идею уже поддержали.

Как рассказал газете старший вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых, сервис оплаты через Bluetooth по принципу «как Apple Pay» планируется запустить во второй половине следующего года. Работать он будет для пользователей iOs и Android.

К тестированию этой системы в 2025-м также готовы присоединиться банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит». Кроме того, о планах внедрить похожую технологию под названием «Волна» ранее заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Газета уточняет, что НСПК, вероятно, предоставит кредитным учреждениям необходимую технологию, а те смогут доработать ее под себя.

На текущий момент представлен пока только прототип сервиса. Сама технология, по задумке авторов инициативы, должна предоставить возможность оплачивать покупки обычным бесконтактным способом.

Работать сервис даже при отсутствии интернета. Однако, уточняет газета, для использования этой технологии понадобятся «специальные платежные терминалы нового вида».

Опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что на «айфонах», в отличие от смартфонов с Android, нет возможности использовать Mir Pay, потому что у разработчиков нет доступа к NFC. Оплата через Bluetooth может стать решением проблемы, потому что эта технология не зависит от экосистемы Apple, уточняют специалисты.

По их мнению, широкой аудитории технология станет доступна уже в 2026 году.

После начала российской военной операции на Украине Apple объявила о приостановке продаж новых моделей своей продукции в России. Компания сделала недоступной для жителей России покупку товаров из своего интернет-магазина. Apple также ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов для россиян.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт товаров Apple в Россию, то есть ввоз продукции без согласия правообладателя.