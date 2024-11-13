Госдума в первом чтении единогласно одобрила законопроект о запрете на ограничение установки и использования магазина приложений RuStore на смартфонах и других гаджетах, передает корреспондент RTVI. Речь идет, прежде всего, о технике Apple.

При обсуждении документа первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин напомнил, что пару лет назад ЕС обязал Apple предоставить пользователям возможность устанавливать сторонние магазины приложений.

По его мнению, принятый в России аналогичный закон позволит «разрешить альтернативный магазин приложений». Предусмотренные им условия депутат назвал «очень выверенными и точечными», выразив уверенность в том, что Apple на них согласится.

«Они могли <…> превратить этот гаджет в очень плохо работающий кирпич. Они этого не делают. Они способны в течение нескольких секунд любой гаджет отключить. Но они этого не делают, <…> потому что очень заинтересованы в нашем рынке. Потому что, в отличие от Apple, компания Samsung с нашего рынка не ушла. Думаю, что американская компания не готова терять здесь рынок, тем более что основной конкурент здесь работает», — сказал Горелкин.

Он добавил, что «непубличные контакты с Apple ведутся; несмотря на то, что они ушли, в целом с ними канал взаимодействия есть».

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в случае отказа Apple от предлагаемых условий начать взламывать айфоны.

«Готовы ли мы предложить россиянам и сами, прежде всего, выкинуть все устройства и гаджеты Apple в помойку? Это первый вопрос. А если компания Apple опять не согласится пойти на наши условия, то, может, тогда возобновим старый добрый джейлбрейк для того, чтобы мы были свободны от этих обязательств. Сможем спокойно взламывать устройство Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны», — рассуждал он в ходе обсуждения законопроекта.

Горелкин в ответ напомнил, что взломать гаджеты американской корпорации было непросто даже для ФБР. По его словам, сейчас в России сейчас работают над созданием отечественного аналога айфона.

«Минпромторг активную работу по этому поводу проводит. Думаем, что в разрезе 5-10 десяти лет такой гаджет появится», — сказал Горелкин.

Он также подчеркнул, что законопроект «не запрещает гаджеты Apple».

О чем говорится в законопроекте

По задумке авторов инициативы, отечественный потребитель, пользуясь купленными в России импортными технически сложными устройствами, должен иметь возможность устанавливать и обновлять программы с помощью RuStore, а также проводить через них платежи.

Также депутаты предлагают запретить иностранным компаниям «устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования» российских приложений и единого магазина приложений.

Перечень гаджетов зарубежного производства, для которых предустановка RuStore будет обязательной, утвердит правительство. Оно поддержало законопроект при условии его доработки — в частности, в вопросах контроля трансграничных сделок и определения правового статуса владельца магазина приложений.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее Горелкин заявлял, что в таком случае станет легче российским разработчикам, которые сейчас сталкиваются с проблемами при размещении своих приложений в App Store.