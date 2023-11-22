При ракетном обстреле населенного пункта Кумачево в Старобешевском районе Донецкой области днем 19 ноября погибла 40-летняя российская актриса Полина Меньших, приехавшая выступать перед военными. Судя по видео, которое позже появилось в Сети, одна из ракет ВСУ попала в Дом культуры как раз во время концерта, когда Меньших находилась на сцене. Как на ее гибель отреагировали провоенные каналы, — в материале RTVI.

19 ноября в России отмечался День ракетных войск и артиллерии. Украинское издание «Страна» утверждает, что именно к этой дате был приурочен устроенный в кумачевском клубе концерт. Друг погибшей актрисы Денис Лаврентьев рассказал, что она поехала на выступление в качестве волонтера.

Как сообщил совместный центр контроля и координации ДНР, около 14:30 мск украинские военные выпустили по Кумачево пять ракет из установки HIMARS. Глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов уточнял, что от ударов пострадали школа, клуб, магазин и стоящие рядом здания. Очевидцы рассказали «Российской газете», что одна из ракет разбила волонтерские машины, а другая — сцену и гримерку с артистами. «Через некоторое время добавили сверху по тем, кто бросился разбирать завалы», — пишет публицист Алексей Живов.

Что пишут о случившемся военкоры и провоенные каналы

«Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае не в местах для этого предназначенных — таких, как ДК, театры и прочее. Нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем», — рассуждает неоднократно выступавшая в зоне военной операции певица Юлия Чичерина.

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, тоже критикует организаторов мероприятия:

«Видимо, очень мудрые головы подумали и решили, что раз место концерта находится в 60 км от линии фронта у российской границы, то до него уж точно ничего не достанет. Как будто и не было никогда у противника дальнобойных ракет с ударами по тылам. Трагизм ситуации еще и в том, что находившиеся в ДК бойцы, скорее всего, сами-то прекрасно понимали, чем заканчиваются крупные сборы людей в зоне боевых действий. И явно применяли знания на практике на передовой, маскируя позиции и избегая скоплений с целью не попасть под удары врага».

Схожую оценку случившемуся дал и телеграм-канал «Старше Эдды». Его автор критикует решение организовать концерт в радиусе работы HIMARS: «Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что в любом случае не отрицает факта идиотизма с концертом. Полину очень жаль, как всегда жаль невинных, женщин, детей и стариков. Доржались над хохлами из 128 бригады, устроившими награждение в непосредственной близости от ЛБС [линии боевого соприкосновения]».

Подробнее об ударе по военным 128-й бригады ВСУ читайте в материале RTVI.

Военкор Александр Коц пишет о недопустимости публикации любых данных о событиях вблизи линии фронта, называя такие действия ошибками, играющими на руку противнику:

«Ни фотографий в соцсетях с раздачей гуманитарки, ни колонн вблизи ЛБС, ни торжественных построений, ни концертов в ДК в зоне досягаемости снаряда, ни даже похоронных церемоний в центре города. <…> У противника сотни людей на ОСИНТе [OSINT, Open source intelligence — разведка по открытым источникам] в интернете и десятки пар глаз, готовых за 200-500 гривен дать наводку с фото. Это данность. И ею нельзя пренебрегать. Но это вопрос не к музыкантам и актрисам».

«Такие концерты нужно проводить тихо и в тылу», — комментирует случившееся автор канала «Белорусский силовик». «Я и в гражданское время не очень-то люблю такие концерты (тут уж извините), а здесь фронтовой город с кучей нужных парней, которых туда согнали», — описывает он ситуацию.

Журналистка Анастасия Кашеварова назвала организованный в Кумачво концерт «полной глупостью и самоубийством», призвав проводить такие встречи артистов с бойцами «как-то камерно, без массовых сборищ в Домах культуры и прочего».

«Планировать заранее концерты, сообщать о месте за несколько дней, наплевать на безопасность, когда тут же могут слить информацию, — это целенаправленное убийство своих же. Даже если не ракета прилетит, так местные ждуны могут подорвать», — рассуждает Кашеварова.

Концерт, закончившийся гибелью Полины Меньших, она называет вторым за прошедшую неделю «случаем безалаберности и скудоумия». Первым, по мнению журналистки, стали действия «гуманитарщиков» из Орла, которые доставили в Кременную груз помощи, а потом «отчитывались в телеге фоточками красивыми, по которым противник навел свою арту», — и вдобавок «выложили видео места прилета и еще скорректировали хохлов, что они промахнулись на 10 метров».

На организаторов мероприятия вину за случившееся возлагают и авторы телеграм-канала «Два майора». По их мнению, имели место «откровенная дурость и раздолбайство», из-за которых произошла «очередная трагедия». «Этих людей враг убил только формально. Фактически кровь наших на руках организаторов мероприятия. Плюс агентура противника или техническая разведка в очередной раз доказали свою работоспособность», — пишет канал.

Журналист радиостанции «Комсомольская правда» Иван Панкин призывает «начать тотальное истребление украинских топов». «Но вопрос, который при этом остается: выступает, допустим, в Киеве Лобода. Место концерта — открытая инфа. Там же полно, в том числе, бывших, нынешних и будущих солдат и солдаток. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. А для них — не вопрос», — рассуждает обозреватель.