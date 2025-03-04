Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к американскому президенту Дональду Трампу после введения 25-процентных пошлин в отношении Оттавы, назвав этот поступок «очень глупым».

«Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — заявил Трюдо (цитата по CBC).

Канадский премьер подчеркнул, что США начали торговую войну против их «ближайшего партнера и союзника, их самого близкого друга». Он отметил, что Оттава «не отступит от борьбы» и оспорит шаги Трампа.

Трюдо также обвинил американского лидера в желании «увидеть полный крах канадской экономики». Но канадский премьер подчеркнул, что «этого никогда не случится». Чтобы предложить прямую поддержку бизнесу, правительство Канады расширит программу страхования занятости. Кроме того, это позволит сделать ее более гибкой для текущей обстановки.

«Независимо от того, как долго это продлится, федеральное правительство и другие правительственные порядки будут рядом с вами», — сказал Трюдо. Вместе с тем он признал, что для многих канадцев это будет тяжелый период — пошлины, в том числе, приведут к потере рабочих мест.

CBC напоминает, что Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США и предложил снять пошлины, если это произойдет. Премьер-министр считает, что это одна из причин, по которой республиканец ввел пошлины.

Трюдо подчеркнул, что американские семьи и Трамп скоро почувствуют, насколько разрушительны пошлины. Он также анонсировал введение Канадой 25-процентных пошлин на импорт из США на сумму $125 млрд через 21 день.

В ответ на слова Трюдо Дональд Трамп пообещал незамедлительно увеличить пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер.