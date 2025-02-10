Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада недостаточно тратит на армию, поскольку надеется на американскую помощь, сообщает пресс-пул Белого дома. Американский лидер назвал Канаду «нежизнеспособной страной» без поддержки США.

«Мы субсидируем их примерно на $200 млрд в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизнеспособной страной», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время поездки в Луизиану.

Президент США подчеркнул, что любит народ Канады, с которой у его страны «отличные отношения». По его словам, лучшим решением для государства будет стать 51-м штатом США.

«Было бы здорово, если бы Канада присоединилась к стране без этой искусственной границы», — добавил Трамп.

Разговоры о том, чтобы сделать Канаду американским штатом возобновились перед официальным вступлением Трампа в должность президента США. Он называл границу между государствами «искусственно проведенной линией» и заявлял, что присоединение Канады будет «лучше для национальной безопасности».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна никогда не станет штатом. Посол Канады в России Сара Тейлор в разговоре с RTVI предложила не воспринимать буквально заявления Трампа. По ее словам, между двумя странами существуют очень прочные связи, но канадцы «очень гордятся тем, что они канадцы» и не хотят быть частью США.

Трамп 1 февраля подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. В Белом доме заявили, что эти «решительные действия» призваны заставить три страны выполнить свои обещания по прекращению нелегальной иммиграции и наркотрафика.