Президент США Дональд Трамп предпочитает нефть West Texas Intermediate (WTI) по $40—50 за баррель. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs Group Inc., проанализировавшие 900 постов американского лидера в социальных сетях. Исследование компании передает Bloomberg.

«Предполагаемое предпочтение WTI, по-видимому, составляет от $40 до 50 за баррель, где его [Трампа] склонность публиковать [в соцсетях] информацию о ценах на нефть достигает своего пика», — отмечают аналитики.

Как указывает Bloomberg, посты американского лидера в социальных сетях на различные темы — от политики ОПЕК и цен на бензин в США до введения санкций против других государств — часто влияют на цены на нефть эталонных сортов Brent и WTI. После публикаций президента США стоимость на них, как правило, снижается, подчеркивает агентство.

По уточнению аналитиков, в своих постах Трамп склонен «призывать к снижению цен (или праздновать их падение), когда цена на нефть марки WTI превышает $50». Ситуация меняется во время резкого снижения стоимости: «Трамп призывал к повышению цен, когда цены были очень низкими (WTI — менее $30), часто в контексте поддержки производства в США».

Представители Goldman Sachs заключили, что предполагаемое предпочтение президентом США относительно низких цен на нефть «напрямую подтверждает наше мнение о том, что цены на нефть, вероятно, будут снижаться в 2025-2026 годах». Вместе с тем они отметили риски повышения ожиданий, учитывая недавнюю деэскалацию торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.