Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на $500 млн после объявления о масштабных пошлинах на импорт. По подсчетам Forbes, если 2 апреля состояние американского лидера оценивалось в $4,7 млрд, то менее чем через неделю оно уменьшилось до $4,2 млрд.

Изменения связаны с тем, что стоимость акций и частных владений Трампа упала вместе со всем рынком, который отреагировал на введение тарифов обрушением, объясняет Forbes. Американский лидер потерял:

Около $170 млн из-за падения стоимости его «самого ценного актива» — Trump Media and Technology Group (владеет соцсетью Truth Social), который в три последних торговых дня потерял 8%, достигнув самой низкой цены с октября.

Примерно $90 млн из-за того, что подешевели активы в сфере коммерческой недвижимости. Forbes пишет, что портфель недвижимости Трампа (Vornado properties, Trump Tower и 40 Wall Street) сейчас оценивается в $570 млн по сравнению с $660 млн на прошлой неделе.

$70 млн в сфере гольф-бизнеса.

Около $65 млн в сфере гостинично-курортного бизнеса, $16 млн — в бизнесе по лицензированию и управлению.

Forbes отмечает, что снизилась и стоимость жилой недвижимости. Из-за этого Трамп мог потерять около $20 млн. Также потери могут быть среди криптоактивов. Вместе с тем, по данным издания, потери Трампа от частных активов, вероятнее всего, перевешивают потери от его акций, торгуемых на бирже.

Как указывает Forbes, основная проблема для президента США — не прямые тарифы на импортируемые им товары, а потеря доверия инвесторов по всему миру. «Чем больше неопределенности Трамп привнесет в мировую экономику, тем больше упадет его чистый капитал», — подчеркивает издание.

По словам представителя Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп «сосредоточен на стране, а не на своем бизнесе». Активами американского лидера управляют его дети, в то время как он «работает сверхурочно, чтобы привести страну к экономическому процветанию».

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.

Позже Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что американская администрация с 9 апреля введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Суммарная тарифная ставка на китайский импорт таким образом достигнет 104%.

Источник The Washington Post рассказал, что глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск лично просил Трампа пересмотреть решение о введении пошлин, но его просьбы не увенчались успехом.

Reuters утверждает, что Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести поэтапные пошлины в размере 25% на некоторые американские товары, ответив таким образом на тарифы на сталь и алюминий из Евросоюза, введенные администрацией Трампа.