Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести поэтапные пошлины в размере 25% на некоторые американские товары, пишет Reuters. Так европейцы планируют ответить на тарифы на сталь и алюминий из Евросоюза, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Часть американского импорта подпадет под ограничения с 16 марта, другая часть — с 1 декабря, предлагается в документе, попавшем в распоряжение агентства. Европейцы могут обложить пошлинами разнообразную продукцию из США, включая бриллианты, яйца, колбасы, птицу, зубные нити, миндаль и соевые бобы.

Голосование стран-членов ЕС по этому предложению пройдет 9 апреля.

Вместе с тем бурбон, вино и молочные продукты были исключены из первоначального списка, который Еврокомиссия рассматривала в марте этого года. ЕК планировала ввести пошлину 50% на бурбон, в ответ на что Трамп пригрозил введением контрпошлин в размере 200% на алкогольные напитки из ЕС. Как отмечает Reuters, этим заявлением американского президента были особенно обеспокоены во Франции и Италии.

C 12 марта действуют тарифные ограничения США на сталь и алюминий из Евросоюза, оба металла облагаются налогом в размере 25%. Тогда же в Еврокомиссии заявили, что планируют применить «зеркальные» пошлины в отношении американского экспорта на сумму до 26 млрд евро.

«Эти тарифы [США на импорт стали и алюминия из ЕС] нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Рабочие места под угрозой. Цены будут расти. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах», — подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.