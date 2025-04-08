WP узнала, что Маск лично просил Трампа отменить пошлины

Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск лично просил президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о введении пошлин, но его просьбы не увенчались успехом. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В прошлые выходные Маск в соцсети X раскритиковал одного из советников Белого дома, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифных планов, Питера Наварро.

«Получить степень доктора философии по экономике в Гарварде — это плохо, а не хорошо», — написал предприниматель.

В интервью вице-премьеру Италии Маттео Сальвини Маск также заявил, что хотел бы видеть «зону свободной торговли» между Европой и США. «В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами», — подчеркнул он.

Маск, являясь гендиректором Tesla, уже давно считает, что тарифы наносят ущерб его компании, для которой США и Китай — это основные производственные и потребительские центры, добавляет WP.

Газета отмечает, что многие предприниматели, которые поддержали кандидатуру Трампа на президентских выборах, были ошеломлены его решением ввести такие высокие пошлины. Источники WP подчеркнули, что они также «в равной степени разочарованы тем, что не смогли оказать большее влияние на политику» президента.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.

7 апреля Трамп в социальной сети Truth Socia заявил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. По его словам, такие пошлины вступят в силу 9 апреля.

Трамп добавил, что в случае отказа Китая отменить дополнительные пошлины, все запрошенные Пекином переговоры относительно встреч представителей двух стран будут прекращены. При этом переговоры с другими государствами, которые также запросили встречи по теме пошлин, «состоятся немедленно».