Музыканта Ивана Алексеева*, выступающего под псевдонимом Noize MC*, и певицу Елизавету Гырдымову*, известную как Монеточка*, номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta**) рассказал журналист Владимир Раевский, посетивший церемонию вручения премии 2024 года в Норвегии.

Кандидатуры музыкантов на премию выдвинула группа профессоров Столичного университета Осло (OsloMet). По их мнению, Алексеев* и Гырдымова* символизируют новое поколение, которое продвигает гуманистические ценности.

«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказываются за гуманистические ценности», — отметил в разговоре с Раевским профессор Арнфинн Мурувик Вонен.

По информации журналиста, норвежские преподаватели подали документы на выдвижение музыкантов вечером 9 декабря.

Также Раевский поделился фрагментом встречи с Алексеевым* в Норвегии. Журналист передал музыканту новость о номинации и официальные документы, подтверждающие номинацию.

На сообщение уже отреагировала Монеточка*. В своем аккаунте Instagram** певица поделилась, что после этой новости не могла уснуть. По мнению Гырдымовой*, они с Noize MC* удостоились номинации за благотворительный проект Voices of Peace, направленный на помощь украинским беженцам. По словам певицы, проект уже собрал более €420 тыс.

Монеточка* отметила, что Voices of Peace стал самым ярким и громким событием для нее и Ивана.

«Не ожидали никаких наград и благодарностей. Наоборот, с этим проектом привыкли преодолевать препятствия. Для нас эта номинация стала полной неожиданностью!», — поделилась певица.

Минюст признал Ивана Алексеева* иноагентом в ноябре 2022 года, до этого он покинул Россию. Также музыканта неоднократно штрафовали: за отсутствие плашки иноагента на 30 тыс. рублей и нарушение правил деятельности иноагента на 50 тыс. рублей.

Гырдымова* уехала из России после начала военной операции на Украине. В январе 2023 года Минюст внес певицу в реестр иноагентов. По версии ведомства, она получала поддержку от иностранных источников, проводила сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против военной операции.

В октябре МВД России объявило Монеточку* в розыск.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

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