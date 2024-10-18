МВД России объявило в розыск певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*). Информация об этом содержится в карточке на сайте МВД.

В сентябре Монеточка* стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы). До этого певица дважды привлекалась к административной ответственности из-за отказа маркировать свои сообщения. Суд оштрафовал ее в общей сложности на 60 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в анонсах концертов и видео.

Гырдымова* уехала из России после начала военной операции на Украине и живет в Литве. В январе 2023 года Минюст внес певицу в реестр иноагентов. По версии ведомства, она получала поддержку от иностранных источников, проводила сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против военной операции.

В июле Роскомнадзор заблокировал на российских стриминговых сервисах песню Noize MC* и Монеточки* «Чайлдфри». Ведомство объяснило RTVI решение о блокировке композиции наличием в ней «суицидального контента».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов