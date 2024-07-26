Композиция «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки* была заблокирована в связи с наличием в ней суицидального контента. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Композиция «Чайлдфри» исполнителей Noize MC* и «Монеточка»* была заблокирована на основании решения Роспотребнадзора в связи с наличием в ней суицидального контента», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее песня «Чайлдфри» певицы Монеточки* была заблокирована на стриминге «Яндекс Музыка». При попытке послушать трек пользователи видят сообщение о том, что она «недоступна по требованию Роскомнадзора». Также композиция недоступна в «VK Музыке» в альбоме «Царь горы» Noize MC*.

Композиция «Чайлдфри» вышла в 2016 году. Noize MC* и Монеточка* говорили, что трек посвящен тому, как родители часто игнорируют детей, вручая им гаджеты.

Минюст России включил Монеточку* в реестр иноагентов 20 января. В ведомстве заявили, что певица получала поддержку от иностранных источников, проводила сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против российской военной операции. Noize MC* признали иноагентом в ноябре 2022 года.

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов