Браузер Google Chrome до конца июня 2025 года прекратит поддержку основных российских расширений для работы с электронной подписью. В частности, под отключения попадут плагины для CryptoPro и портала «Госуслуги», без которых невозможна корректная работа с цифровыми подписями. Об этом пишет издание CNews со ссылкой на представителей отечественной экосистемы «Контур».

В «Контуре» объяснили, что изменения затронут расширения, использующие устаревший формат manifest v2, поддержку которого Google постепенно прекращает. CNews напоминает, что в 2023 году компания начала переход на формат v3, который содержит множество изменений.

Как отмечает издание, речь идет о расширениях, позволяющих взаимодействовать с установленными криптографическими средствами, в том числе искать электронные ключи и подписывать документы. В новых версиях Google Chrome они не работают, а установить их через официальный магазин невозможно.

В связи с этим в «Контуре» рекомендуют не удалять расширения: если они останутся на компьютере, их можно будет попробовать активировать вручную через настройки Chrome. Кроме того, решением может стать переход на альтернативные браузеры — «Яндекс» или Mozilla Firefox. Также собеседники CNews предлагают принудительно отключить обновления Chrome или вручную установить более старую версию браузера.

При этом, согласно данным StatCounter за май 2025 года, Chrome остается самым популярным браузером в России с долей 45,07%, «Яндекс Браузер» — на втором месте с 29,69%, а Firefox — только шестой (3,41%).