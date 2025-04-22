Министерство юстиции США настаивает, чтобы компания Google, признанная в 2024 году монополистом на рынке поисковых систем, избавилась от своего браузера Chrome для восстановления конкуренции. Об этом пишет газета The Wall Streer Journal (WSJ).

Иск американского Минюста рассмотрит судья федерального окружного суда Амит Мехта, который, как отмечает WSJ, в 2024 году признал монополию компании Google на рынке поисковых систем. Ближайшие три недели уйдут на заслушивание аргументов обеих сторон.

«Суд имеет шанс пресечь монополию, контролирующую интернет для целого поколения», — заявил в суде представитель истца Дэвид Далквист.

Минюст США настаивает на том, что «монополистическое поведение» Google должно повлечь за собой «серьезные последствия»:

продажу браузера Chrome;

расторжение соглашения об установке поисковой системы Google как основной по умолчанию на смартфонах и других устройствах;

обмен данными с конкурентами.

Из искового заявления следует, что Google контролирует 90% мирового рынка поисковых систем, используя при этом незаконные соглашения, чтобы «оттеснить конкурентов» — таких, например, как поисковик Bing от Microsoft. WSJ напоминает, что в 2021 году компания заплатила Apple более $20 млрд, чтобы поисковик Google по умолчанию устанавливался как основной в браузере Safari.

В статье говорится, что представители Google согласились «ослабить» свои связи с Apple и другими производителями электроники. Другие требования Минюста США в компании отвергли, назвав их «списком желаний конкурентов».

«Этот набор чрезмерных мер навредит конкуренции, а не будет способствовать ей», — пояснил адвокат Google Джон Шмидтлейн. По его словам, на рынке поисковых систем сейчас и так радикально меняется ситуация из-за активного вхождения туда компаний, занимающихся искусственным интеллектом, как OpenAI.

Иски и уголовные дела о нарушении условий рыночной конкуренции против Google рассматривались во многих странах — в частности, такие претензии к компании выдвигала ФАС России, а Еврокомиссия штрафовала ее на 1,5 млрд евро за пессимизацию рекламы конкурентов в интернет-сервисах и на $5 млрд за доминирующее положение в сфере мобильных операционных систем.