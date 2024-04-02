Google согласилась удалить миллиарды записей, содержащих личную информацию более 136 миллионов жителей США, которые пользовались браузером Chrome. Это решение — часть мирового соглашения по иску, податели которого обвинили компанию в незаконной слежке за пользователями, уточняет Associated Press.

Google не только удалит миллиарды личных записей, хранящихся в центрах обработки данных компании, но и сделает более заметным для пользователя раскрытие его конфиденциальных данных при использовании режима Chrome Incognito. Он также введет другие меры контроля, призванные ограничить сбор личной информации.

Подробности мирового соглашения стали известны более чем через три месяца после того, как Google и адвокаты, ведущие коллективный иск, сообщили, что достигли договоренности по претензиям к контролю конфиденциальности Chrome.

В иске Google также обвиняется в отслеживании интернет-активности пользователей Chrome, даже после того как они переключали браузер на настройку «Инкогнито» и теоретически должны были получать сетевую анонимность.

Google пыталась добиться отклонения иска, но в августе 2023 года окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила просьбу о прекращении дела, назначив судебное разбирательство. В течение следующих четырех месяцев стороны обсуждали мировое соглашение. Накануне, 1 апреля, его условия были раскрыты, но судья Роджерс еще должна утвердить их на слушаниях, которые состоятся 30 июля в федеральном суде Окленда (Калифорния).

Коллективный иск против Googlе был подан в июне 2020 года. Истцы потребовали от корпорации $5 млрд, обвинив ее в том, что через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и расширения она собирает данные, даже если пользователь находится в режиме инкогнито.

В Google, комментируя информацию об иске, заявили, что намерены решительно отстаивать свою правоту в суде. «Мы всегда четко говорим, что сайты, которые вы открываете в режиме инкогнито, могут собирать данные о вашей активности в интернете», — сказал тогда представитель компании.

Еще один иск к Google был подан примерно через месяц юридической компанией Boies Schiller Flexner. В заявлении говорилось, что даже если отключить отслеживание действий пользователя в настройках, Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию. Компания якобы собирала эти сведения с помощью механизма Firebase, который Google предоставляет разработчикам программ.

В 2021 году Google признала, что в своих продуктах намеренно усложняла для пользователей поиск настроек конфиденциальности, чтобы расширить свои возможности по сбору данных. Кроме того, компания получала сведения о геолокации пользователей, даже когда на смартфоне эта функция была отключена. Также Google принуждала производителей гаджетов прятать от пользователей настройки конфиденциальности при помощи «активного искажения и/или сокрытия фактов».