После обнародования данных экзитполов по итогам досрочных выборов в бундестаг 23 февраля канцлер Олаф Шольц признал поражение. Результаты голосования для его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) он назвал «горькими». При этом Шольц, руководивший страной с 2021 года, останется на своем посту «до последнего дня», пока не будет сформировано новое правительство. Но сам он, по собственным словам, уже не будет иметь никакого отношения к коалиционным переговорам.

«Теперь дело за другими, чтобы найти способ сформировать правительство», — заявил Мерц со сцены в доме Вилли Брандта (штаб-квартиры СДПГ в Берлине).

Как отмечает Spiegel online, этим «другим» становится Фридрих Мерц — кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС, победившего на выборах. Шольц также поздравил соперника с победой.

Социал-демократы показали худший результат с момента основания Федеративной республики Германия. Велика вероятность, что им придется согласиться войти в правящую коалиция на правах младших партнеров. Это в том случае, если в ФРГ снова появится «большая коалиция», как при Ангеле Меркель. Но многое будет зависеть от того, преодолеют ли 5-процентный барьер свободные демократы, а также «Союз Сары Вагенкнехт».

Предварительные итоги ближе к полуночи выглядят так (данные телеканалов ZDF и ARD): ХДС/ХСС — 28,6% , «Альтернатива для Германии» — 20,5%, СДПГ — 16,5%, «Зеленые» — 12,1%, Левые — 8,7%, «Союз Сары Вагенкнехт» — 5,0% , Свободная демократическая партия — 4,7%.

Официальные итоги голосования будут известны к утру 24 февраля.