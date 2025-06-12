На руднике «Сарылах» в Якутии произошло обрушение, в результате которого погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Сейчас работа объекта приостановлена для выяснения причин случившегося.

Инцидент произошел в Оймяконском районе. По предварительным данным, «на горизонте с отметкой 286 метра при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы».

В руднике в момент обрушения находились 25 человек, двое из них оказались под завалами. Один пострадавший был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

«К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни», — рассказали в МЧС.

На месте происшествия работает военно-горноспасательный отряд из 17 человек и 3 единиц техники. Кроме того, к руднику выехали следователи.

Прокуратура Оймяконского района сообщила, что проводит проверку после ЧП в руднике «Сарылах», который принадлежит АО «Сарылах-Сурьма».

В ведомстве пообещали проверить соблюдение законов о промышленной безопасности и охране труда, отметив, что при необходимости будут приняты меры.

Рудник «Сарылах» расположен в 65 км от поселка Усть-Нера, разработку здесь начали в 1972 году. Он уникален тем, что является единственным в России месторождением сурьмы. Глубина рудника достигает 800 м.

5 июня стало известно, что при обрушении породы на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки погиб один человек. К разбору завалов привлекли шесть сотрудников предприятия и одного спасателя.