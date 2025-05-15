Идея президента США Дональда Трампа о получении контроля над Гренландией приковала внимание СМИ к военным объектам, которые находятся на этой островной датской автономии. Особый интерес вызвали остатки американской подземной секретной базы Camp Century («Лагерь века») времен Холодной войны, неожиданно обнаруженные год назад командой NASA с помощью радара. Этот давно заброшенный объект дает представление о масштабах и давности присутствия США в Гренландии, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

База, частично построенная в 1959 году на северо-западе Гренландии, была частью амбициозного американского проекта Iceworm («Ледяной червь») по созданию сети стартовых площадок для ядерных ракет подо льдами Арктики.

При этом долгие годы Camp Century был известен в качестве якобы исследовательского центра. Пентагон открыто приветствовал проект как достижение инженерной мысли, но истинное предназначение лагеря оставалось засекреченным даже для многих служивших там людей, говорится в статье.

Подземный объект был спроектирован для хранения 600 баллистических ракет средней дальности. Он состоит из 21 тоннеля, которые высечены прямо в ледяной толще, связаны между собой и тянутся на три с лишним километра.

В лагере располагались спальные помещения, туалеты, столовая, лаборатории и спортзал, рассчитанные на проживание около 200 военнослужащих.

База питалась от атомного реактора, который более 200 километров тащили до нее по льду. Американцы при этом скрывали ядерное предназначение Camp Century в том числе от Дании, которая провозгласила свой безъядерный статус и поддерживает идею безъядерной Арктической зоны.

Работавший в лагере в 1962 году врач Роберт Вайс вспоминает, что неделями оставался под землей и не выходил наружу, где было -50 градусов и мало дневного света. По его словам, в подледных помещениях было достаточно тепло, еда была вкусной, а по вечерам можно было выпить пива.

«С этой точки зрения, жить было не очень тяжело», — приводит его слова издание.

Он рассказал, что суровый климат без растительности и отсутствие женщин на базе породили среди мужчин в лагере шутливую присказку, что «за каждым деревом стоит красивая девушка».

Как отмечает WSJ, на территории базы за все время побывала только одна женщина — врач из Дании.

Вайс подтвердил, что считал базу просто исследовательской станцией и не подозревал о ее ядерном военном предназначении, хотя знал, что ее расположение считалось стратегическим.

«Трудно представить, чтобы кто-то смог там выжить»

Camp Century был заброшен в 1967 году, когда ледяной покров признали слишком нестабильным для поддержки сети запуска ракет. За прошедшие с тех пор десятилетия над подземной базой нарос слой льда толщиной более 30 метров, говорится в материале.

Реальное военное назначение лагеря оставалось засекреченным до 1996 года.

Подледные постройки Camp Century обнаружились практически случайно в апреле 2024 года, когда группа ученых американского аэрокосмического агентства NASA пролетала над Полярным кругом, тестируя новую радиолокационную систему над северной Гренландией.

Их приборы неожиданно выявили скопление подземных поселений, соединенных сетью тоннелей, похожих на застывшие во времени следы затерянной цивилизации.

«Это как пролетать над другой планетой, когда трудно представить, чтобы кто-то или что-то смогло там выжить», — поделился впечатлениями находившийся в составе группы ученый NASA Чад Грин.

Как пояснял в марте телеканал CNN, строительство «города подо льдом», как называли Camp Century, было «беспрецедентным инженерным подвигом», поскольку полярные исследовательские станции и сегодня обычно строятся на поверхности льда, а не выдалбливаются подо льдом.

Лагерь непрерывно функционировал лишь с 1960-го по 1964 год, а затем — только в летние периоды вплоть до своего закрытия в 1967 году.

О секретном проекте Iceworm, частью которого была база, стало известно только в 1997 году, когда Датский институт международных отношений получил рассекреченный набор документов США в связи с масштабным исследованием роли Гренландии в Холодной войне.

Американские военные демонтировали ядерный реактор, питавший Camp Century, но за годы его эксплуатации в полость в ледяной толще сбрасывались порции радиоактивных сточных вод. Пока неясно, останутся ли эти отходы погребенными во льду навсегда. По имеющимся прогнозам, значительного таяния на этом месте не будет как минимум до 2100 года.