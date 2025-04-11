Администрация американского президента Дональда Трампа намерена убедить жителей Гренландии самим попроситься в состав США, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Совет национальной безопасности США уже направил правительственным ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, сообщил изданию неназванный американский чиновник.

Собеседник подчеркнул, что Белый дом «никогда серьезно не рассматривал» вариант присоединения острова военным путем. Вместо этого планируется провести направленную на гренландцев медийную кампанию, чтобы убедить их в преимуществах вхождения Гренландии в состав США.

В частности, по словам чиновника, кампания будет апеллировать к общему наследию гренландцев с инуитами, коренным народом, проживающим на Аляске.

Другой источник NYT рассказал, что советники Трампа рассматривают возможность использования рекламы и кампаний в социальных сетях, чтобы сформировать выгодное для Вашингтона общественное мнение по вопросу присоединения Гренландии.

«Советники Трампа уже начали публично приводить свои аргументы, утверждая, что Дания плохо заботится об острове, что только Соединенные Штаты могут защитить его от посягательств России и Китая и что Америка поможет гренландцам „разбогатеть“, как выразился Трамп», — пишет газета.

Белый дом также изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, включая возможность замены датских субсидий острову в размере $600 млн ежегодными выплатами около $10 тыс. каждому гренландцу.

По мнению некоторых представителей администрации Трампа, эти расходы можно будет компенсировать за счет доходов от добычи природных ресурсов острова, в том числе редкоземельных металлов, меди, золота, урана и нефти.

В своем мартовском обращении перед Конгрессом Трамп заявлял, что поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны. Однако, по словам американского президента, США добьются ее присоединения в любом случае.