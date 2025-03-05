Президент США Дональд Трамп выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса. В своей 1,5-часовой речи американский лидер затронул внутренние реформы, возвращение Панамского канала, а также рассказал о письме украинского президента с заявлением о готовности провести переговоры. RTVI собрал главное из выступления Трампа.

Переговоры по Украине

Трамп заявил, что получил «важное письмо» от украинского президента Владимира Зеленского.

«В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — сказал американский президент.

Он также подчеркнул, что «сейчас время прекратить это безумие». «Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил Трамп.

По словам Трампа, в своем послании Зеленский написал, что Киев готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.

Кроме того, президент США сказал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.

«Одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — добавил он.

Внешняя политика США

Трамп заявил, что поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны. Однако, по его словам президента, США добьются ее присоединения в любом случае.

«Я хочу обратиться к жителям Гренландии. Мы поддерживаем ваше право определять собственное будущее, и если вы захотите, мы примем вас в состав США. Гренландия нужна нам для национальной и для международной безопасности… Я думаю, мы получим ее так или иначе», — сказал он.

Трамп затронул тему контроля над Панамским каналом.

«Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала», — сказал глава государства.

Также президент США призвал Конгресс выделить финансирование на создание передовой системы ПРО «Золотой купол».

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита «Золотой купол» для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — сказал глава Белого дома.

По его словам, аналогичные системы уже используются в других странах, включая Израиль.

«Это очень опасный мир. Она должна быть у нас. Мы хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда ранее», — добавил Трамп.

Запрет на смену пола и смертная казнь

Трамп считает, что Конгрессу США необходимо признать преступными операции по смене пола у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность. Он подписал указ, лишающий финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей.

Также американский лидер пообещал подписать указ о смертной казни для виновных в убийстве полицейских.

«И это я хочу сделать постоянным законом. Я также предлагаю новый законопроект о рецидивистах, чтобы повысить защиту офицеров полиции США, чтобы они могли выполнять свою работу без страха, что их жизнь будет разрушена», — рассказал президент США.

Экономика и пошлины

2 апреля США введут ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.

«Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля», — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон больше не намерен терпеть неравноправные торговые условия. Президент подчеркнул, что новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики.

Трамп также отметил, что США планируют нарастить добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.

«Позднее на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — сказал глава государства.

Кроме того, он оценил работу администрации 46-го президента США Джо Байдена. По словам Трампа, она привела к резкому росту инфляции в стране и экономической катастрофе.

«Как вы знаете, мы унаследовали от предыдущей администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличила стоимость продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов и миллионов американцев, и ничего похожего у них никогда не было», — пояснил президент.

По его словам, США пережили худшую инфляцию за 48 лет, а может быть, и за всю историю страны.

Трам подчеркнул, что для борьбы с инфляцией администрация США прекратит «огромные траты денег налогоплательщиков». Для этих целей, по его словам, был создан Департамент эффективности госуправления (DOGE) под руководством Илона Маска. По словам президента, DOGE уже удалось выявить «ужасающие траты» по ряду направлений. К примеру, предыдущая администрация США якобы выделила $32 млн на «финансирование пропаганды левых взглядов» в Молдавии.

Будущее США

Трамп во время обращения к конгрессу пообещал установить американский флаг на Марсе и «даже далеко за его пределами».

«Мы выведем человечество в космос и установим американский флаг на планете Марс и даже далеко за ее пределами», — сказал он.

Свою речь в Конгрессе Трамп завершил обещанием «золотого века» для США.

«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — подчеркнул он.