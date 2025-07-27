Системы ПВО сбили за ночь 99 дронов, сообщает Минобороны России. Из них 36 — над Брянской областью, 21 — над Смоленской, 10 — над Калужской, по девять — над Волгоградской и Ростовской, четыре — над Крымом. Кроме того, уточняет ведомство, по два БПЛА были уничтожены над Воронежской и Курской областями и над Черным морем, по одному — над столичным регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.

27 июля в России отмечается День Военно-морского флота. В этом году в Санкт-Петербурге военно-морской парад был отменен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это обусловлено «соображениями безопасности»: «Они превыше всего».

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь были уничтожены 36 дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сначала заявил, что были сбиты два беспилотника. Позднее он уточнил, что над регионом были подавлены шесть БПЛА.

«По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — сказал Анохин.

Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что системы ПВО уничтожили 10 БПЛА над Кировским и Думиничским районами, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на жителей Ленинградской области о том, что во Всеволожском районе «были слышны звуки работы ПВО»: «Также о взрывах в небе говорили жители Кронштадта».

В Росавиации сообщили, что «для обеспечения безопасности полетов» вводились ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова, а также петербургского Пулково.

Baza пишет, что в аэропорту Пулково с утра более 70 рейсов задержано или отменено из-за угроз атак БПЛА.

«По словам жителей Ленинградской области, в ряде районов были слышны звуки работы ПВО. В частности, о взрывах в небе сообщают жители Янино, Волосово, Нового Девяткино и Борниц», — отмечается в посте.

Телеграм-канал Shot пишет, что в Пулково задержано более 100 рейсов задержано в Пулково. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было уничтожено «более десятка дронов».

«Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса и службы МЧС. МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана переведены на усиленное дежурство», — отметил губернатор.

Позднее он уточнил, что количество сбитых БПЛА увеличилось (но не привел точной цифры). Дрозденко добавил, что падение обломков беспилотников «зафиксировано в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске, возгораний и пострадавших нет».

Губернатор Ленобласти также рассказал, что в Ломоносовском районе при падении обломков БПЛА пострадала женщина: у нее ушибы и порезы, ей оказывается медпомощь. Помимо этого, добавил Дрозденко, произошел пожар трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района, его тушат.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью дроны пытались «атаковать объекты» на территории региона (какие именно, он не уточнил).

«Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе», — сказал он.

По его словам, специалисты оперативных и ремонтных служб вместе с представителями РЖД «проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий».

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.

«В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова. Возгорания не произошло. Никто из людей не пострадал», — рассказал он.

В РЖД сообщили, что ночью на станции Песчанокопская в Ростовской области «в связи с падением обломков БПЛА была повреждена контактная сеть», пострадавших нет. В итоге были задержаны 10 поездов.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА была «нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае».

«Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва — Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места», — добавили в компании.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что над регионом были уничтожены два дрона, в Воронеже и Бутурлиновском районе — отмена угрозы атаки БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отчитался, что ночью над промышленной территорией «снова отражена атака БПЛА»: «По предварительным данным, пострадавших нет, место падения обломков осматривают специалисты».

Над Орловской областью были сбиты два беспилотника, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что системы ПВО уничтожили над регионом шесть БПЛА: «При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков».