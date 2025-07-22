Госдума сразу в двух чтениях (втором и третьем) приняла закон о повышении существующих и введении новых пошлин для мигрантов, а также автовладельцев. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 329 депутатов, 54 проголосовали против, 23 воздержались.

Во время заседания депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) выступил с критикой закона. Он отметил, что Минфин планирует благодаря этим мерам «собрать с наших граждан порядка 45 млрд рублей в целом».

«На наш взгляд, повышение непропорциональное, нецелесообразное. Но что более всего сегодня нас настораживает — это настоятельные попытки переложить на граждан Российской Федерации дополнительную нагрузку финансовую в связи, в том числе, с государственными сложностями», — сказал парламентарий.

Депутат уточнил, что речь идет о «росте тарифов на величину, сильно превышающую официальную инфляцию».

«По непонятной причине это рост разного рода пошлин государственных, которые мы регулярно, причем в рамках непрофильных законов, вносим, и все это перекладывается в последующем на наших граждан. <…> Эта политика на сегодня, на наш взгляд, должна быть свернута», — заявил депутат Куринный.

В первом чтении документ был одобрен 15 июля. Согласно принятому закону, размер государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства увеличился с 420 рублей до 1 тыс. рублей. Также введена новая пошлина за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания — теперь она составляет 500 рублей (ранее эта услуга была бесплатной).

Кроме того, за продление срока временного пребывания в России теперь придется заплатить 1 тыс. рублей.

Новые пошлины коснутся как патентов (иностранец оформляет его самостоятельно), так и разрешений на работу (этим занимается работодатель).

Размер пошлины за дубликаты и изменения разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы составит 2,1 тыс. рублей. Такая же сумма потребуется для получения дубликата разрешения на работу для иностранца или внесения изменений в уже выданный документ. За продление разрешения на работу иностранных граждан придется заплатить 4,2 тыс. рублей.

Кроме того, новые пошлины вводятся и для автомобилистов. Например, сейчас выписки из госреестра транспортных средств бесплатны, но с поправками в Налоговый кодекс за каждый запрос придется заплатить 50 рублей.

Также увеличится пошлина за регистрацию автомобиля с госномерами. Сейчас она составляет 2 тыс. рублей, а с нововведениями вырастет до 3 тыс.

Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства вырастет в три раза. Бумажный документ обойдется в 1,5 тысячи рублей (ранее — 500), а новый пластиковый вариант — в 4,5 тысячи рублей (раньше — 1,5 тыс.).

Теперь оформление паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в 1,2 тыс. рублей (сейчас — 800 рублей). За внесение изменений в уже выданный ПТС придется заплатить 525 рублей (вместо 350).

С сентября 2025 года размер пошлины за выдачу национальных водительских удостоверений вырастет вдвое. Обычные пластиковые права будут стоить 4 тыс. рублей вместо нынешних 2 тыс., а удостоверения нового поколения — 6 тыс. рублей (сейчас 3 тыс.). Пошлина за международные права увеличится до 3,2 тыс. рублей с нынешних 1,6 тыс.