Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому ношение личных гаджетов в зоне военной операции на Украине признается грубым дисциплинарным проступком, передает корреспондент RTVI.

Поправка, согласно которой ношение личных гаджетов в зоне СВО вносится в список грубых дисциплинарных проступков, была добавлена ко второму и третьему чтениям закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Закон поддержали 328 депутатов, 24 — проголосовали против, еще четыре воздержались.

Нормы позволят командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов без суда принимать решение о назначении в отношении военнослужащих мужского пола из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов дисциплинарного ареста сроком до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок. Грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы гаджетов, позволяющих передавать онлайн данные геолокации, аудио-, фото-, видеоматериалы.

Аналогичная норма есть в давно действующем положении федерального закона «О статусе военнослужащих». По этому поводу во время дискуссии 24 июля дал пояснения глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Эта норма не новая, это норма из закона «О статусе военнослужащих», которая сюда пришла как корреспондирующая. Все приборы, будь то телефоны, планшеты, которые применяются в интересах выполнения боевых задач и обеспечивают боевую работу, как работали, так и будут работать, потому что их применение определяется порядком, который установил командир. Нет никаких проблем с использованием гаджетов, они как использовались, так и используются, и будут использоваться еще больше ради выполнения боевой задачи и той самой победы», — заявил Картаполов.

Он подчеркнул, что «закон ничего не запрещает, законопроект регулирует порядок применения, и касается он тех электронных приборов, которые используются военнослужащим в личных целях и разглашают сведения, содержащие государственную тайну».

Депутат также обратил внимание на то, что «вчера в сети появился ряд комментариев в том числе уважаемых людей, которые написали, что законопроект запрещает использование электронных приборов или гаджетов». «Некоторые комментаторы из зоны специальной военной операции с использованием этих самых гаджетов эти комментарии писали», — сказал он.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал опасения, что при применении закона военная полиция будет превышать полномочия.

«Любые средства связи уязвимы. И речь не том, что нужна воинская дисциплина — уж поверьте, она есть. Я вам точно могу сказать, что она там существует и никто ее не отменял. И попробуй ты сегодня не выполни приказ командира! Я таких случаев не встречал. Речь идет о разделении: как мы будем смотреть — это боевой IPhone или не боевой, это боевой коптер или не боевой, это боевой регистратор или не боевой. Командир может это определить и определяет сегодня. Другой вопрос, что зачем это давать военной полиции, — я не понимаю. А вот злоупотребление, особенно в военной полиции, вполне обоснованы и вполне могут возникнуть. Законопроект сырой», — отметил он.

Кроме того, Госдума приняла поправку, согласно которой к числу грубых дисциплинарных проступков относится нарушение запрета предоставлять СМИ либо распространять в сети данные о военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, включая информацию, позволяющую определить их местонахождение в определенный период.

К грубым дисциплинарным проступкам, согласно закону, также отнесено распространение данных о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав российских Вооруженных сил. В том числе речь идет об информации об их дислокации или передислокации, не относящейся к сведениям, составляющим гостайну.

Согласно принятому закону, дисциплинарный арест за несколько грубых проступков будет назначаться путем частичного или полного сложения сроков. Непрерывный срок нахождения военного под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток.