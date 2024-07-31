В России с 1 марта 2025 года вводится запрет на продажу детям энергетических напитков, и регионы смогут вводить свои ограничения для продажи таких напитков взрослым. Такой закон 31 июля приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент RTVI.

Инициативу поддержали 407 депутатов, один проголосовал против, один воздержался.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), если имеются сомнения в том, что покупатель достиг совершеннолетия, а документ, позволяющий установить возраст, он не предоставил, следует из текста закона.

Регионы будут устанавливать свои ограничения продажи энергетиков для взрослых. Например, они смогут «установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, в том числе при проведении спортивных соревнований», сказала депутат Госдумы Надежда Школкина в ходе обсуждения законопроекта.

Также, согласно принятому закону, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

В Госдуме обосновывают принятие закона вредом энергетиков для здоровья. «Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В осеннюю сессию депутаты Госдумы разработают поправки, вводящие наказание за нарушение запрета, анонсировала Школкина.

В беседе с журналистами глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил пойти еще дальше и «убрать энергетики с глаз ребенка вообще».

Законопроект о запрете энергетиков был внесен в Госдуму в январе депутатами всех фракций во главе с Ниной Останиной. Он предусматривал, в частности, введение в законодательство понятия «безалкогольный тонизирующий напиток», который определяется как «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». Таким образом, законопроект не запрещает кофе с витаминными добавками.