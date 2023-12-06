Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно принятым поправкам, школьники не смогут пользоваться смартфонами, в том числе в образовательных целях. Исключением станут экстренные ситуации и угрозы жизни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятое решение «повысит качество образования детей». По его словам, эту норму попросили поддержать родители и учителя.

Кроме того, депутаты приняли поправку, согласно которой в обязательную часть образовательной программы школ войдет предмет «Труд (технология)». «Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — объяснил председатель нижней палаты.

Володин считает, что девочек надо «готовить к их взрослой жизни, [в том числе] учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже». Мальчиков, по словам спикера Госдумы, необходимо научить «держать молоток».

«Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — отметил он.

Закон о запрете пользования телефонами на уроках и обязательных «трудах» может официально вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Запрет телефонов в школах

Законопроект о запрете использования телефонов на школьных уроках был внесен в Госдуму 27 октября, а 16 ноября его приняли в первом чтении. Тогда авторы инициативы отмечали, что поправки помогут создать «благоприятную обстановку» для проведения учебных занятий. Кроме того, нововведение позволяет усилить главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания, заявили разработчики проекта.

Среди прочего, соавтор документа, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с «Лента.ру» указала, что законопроект вводит термин «дисциплина», который поспособствует тому, чтобы дети перестали срывать уроки.

«Педагоги уже стонут от того, что свобода самовыражения у детей выражается в невозможности педагогам реализовывать образовательную политику. Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки. Мы все с этим знакомы. Кстати, родители тоже за дисциплину», — подчеркнула она.

Депутаты неоднократно отмечали, что просьба о запрете телефонов на уроках в образовательных целях исходила в том числе от родителей.

Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова в разговоре с «Подъемом» отметила, что изначально в законопроекте была прописана возможность использования смартфона в образовательных целях, но эту формулировку исключили после массовых жалоб родителей.

«Мы получили такой шквал писем от родителей! Мне лично за одну неделю пришло свыше 200 писем. Родители требовали ужесточения запрета, потому что по СанПиНам не предполагается использование телефона в учебном процессе», — цитирует ее слова «Подъем».

Соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава утверждал, что использование смартфонов будет запрещено и на переменах. При этом решение о том, когда включать и выключать телефон, будет принимать учитель.

«Цель и родителей, и учителей — воспитание. Поэтому раздельно, я думаю, мы не будем действовать. <…> Забирать телефоны, я думаю, нецелесообразно, надо всё-таки воспитывать», — говорила Берулава. В разговоре с «Подъемом» он также подчеркивал, что отбирать телефоны точно не будут.

То, что телефоны у детей забирать не будут, подтвердила и Яна Лантратова. «Мы сейчас по факту вводим такую норму, которая дает право учителю и школе ставить условие, что телефон у нас в учебном процессе не используется. При этом телефон может находиться либо в ящичке, либо в сумочке, рюкзаке у ребенка, никто его забирать не будет. Это, кстати, может решить родительское собрание совместно с педагогами: как будет применяться этот запрет», — объяснила парламентарий в разговоре с «Подъемом».

По словам Лантратовой, школьники «зачастую начинают играть [в мобильные игры] на переменах, не доигрывают и начинают играть дальше прямо на уроке», или же используют смартфон как средство травли. В связи с этим необходим запрет телефон в образовательном процессе, указывает депутат.