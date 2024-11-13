Добровольцы будут нести такую же материальную ответственность за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей по контракту, как и военнослужащие. Такой законопроект сразу во втором и в третьем чтениях приняла Госдума, передает корреспондент RTVI.

Согласно поправкам, при расчетах размера возмещения ущерба применяется не полный оклад месячного денежного содержания, как у контрактников, а «20% денежного содержания и других денежных выплат [добровольца], начисленных в месяце, в котором осуществляется удержание».

Если из заработка добровольца уже удерживаются выплаты, то, согласно изменениям, «общий размер всех денежных удержаний не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных в месяце, в котором производится удержание».

Документ был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в октябре 2023 года и предлагал включить в понятие «военнослужащий» также участников добровольческих формирований.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус могут рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы — к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.