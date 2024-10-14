Минобороны России предложило наделить статусом ветеранов боевых действий добровольцев, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения и провокаций на государственной границе, а также территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО. Проект соответствующего федерального закона опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, расширение списка ветеранов повлечет за собой бюджетные расходы на сумму более 3,4 млрд рублей: 1,031 млрд рублей в 2025 году, 1,124 млрд рублей в 2026-м и 1,257 млрд рублей в 2027-м.

Речь в проекте закона идет о тех, кто поступил в добровольческие формирования, созданные органами власти для «содействия выполнению задач», возложенных на армию. Таким лицам предлагается также давать статус инвалидов боевых действий при получении ранений, увечий, контузии или заболеваний при несении службы.

Как указано в пояснительной записке, законопроект позволит:

— повысить уровень социальной защиты добровольцев,

— реализовать их права на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий,

— распространить ‎на них соответствующие меры социальной поддержки, чтобы создать им условия для обеспечения «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

Правительство сможет определять, какие российские регионы будут считаться прилегающими к районам проведения военной операции на Украине, говорится в проекте закона. Авторы инициативы связывают это решение с «динамикой проведения СВО».

Перечь документов, которые смогут подтвердить выполнение указанных в законопроекте задач и станут основанием для выдачи соответствующего удостоверения, предлагается определять приказами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выдачу удостоверений.

После начала военной операции на Украине в различных регионах России были созданы десятки добровольческих формирований. После вторжения ВСУ в Курскую область в этом регионе, а также соседних Брянской и Белгородской областях появились отряды «Барс». Добровольцы заключают контракты с Минобороны на несколько месяцев с возможностью продления.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус могут рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы — к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал RTVI, что профильные ведомства прорабатывают поправку о том, чтобы на статус ветеранов боевых действий могли претендовать саперы-сотрудники МЧС и сотрудники военно-гражданских администраций.