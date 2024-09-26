Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в совершение преступлений, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 378 депутатов, один воздержался от голосования.

Поправки дополняют Уголовный кодекс квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность за вовлечение в преступление детей и подростков младше 14 лет или двух и более несовершеннолетних. По словам главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева, при этих отягчающих обстоятельствах наказание может ужесточаться до семи лет лишения свободы.

Кроме того, повышается уголовная ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. В таких случаях, уточнил Пискарев, обвиняемым будет грозить до шести лет лишения свободы.

Чаще всего подростков вовлекают в преступления, связанные со сбытом наркотиков и психотропных веществ, поделился статистикой депутат Госдумы. По его словам, за 2023 год число таких преступлений в России выросло на 52,3% — с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи.

«Зафиксированы случаи вовлечения детей, даже учащихся младших классов, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет. Есть примеры склонения несовершеннолетних так называемыми “кураторами” в соцсетях к нападению на сверстников в школе», — рассказал Пискарев.

В ходе обсуждения законопроекта глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила о необходимости «выработать механизмы, которые каким-то образом регулировали бы присутствие детей в социальных сетях».

«Что это? Опыт других стран, полный запрет на социальные сети. Что это? Как можно контролировать регистрацию детей в социальных сетях, если это только с согласия родителей», — поделилась депутат.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая на конференции по безопасности в Сети, заявила о тревожном росте случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через социальные сети и мессенджеры.

“Подростков, молодых людей привлекают к диверсионной, террористической активности с использованием интернета. Это мы считаем на текущий момент проблемой номер один, как и вообще возможность незнакомцев легко войти в коммуникацию с несовершеннолетними детьми, распространить какие-то материалы или вовлечь их в совершение преступления. К сожалению, примеров очень много”, — рассказала Мизулина.

Она подчеркнула, что многие подростки, вовлекаемые в преступную деятельность через интернет, не осознают последствий своих поступков и грозящей им ответственности. По словам Мизулиной, современную молодежь не пугает даже перспектива оказаться за решеткой, и этот страх не действует как профилактическая мера.