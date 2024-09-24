Глава “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина провела 24 сентября пресс-конференцию на тему безопасности детей в Сети. Она отчиталась о результатах двух лет работы “Лиги” и поделилась главными проблемами, о которых в организацию сообщают неравнодушные подростки и их родители. RTVI рассказывает, какие угрозы, по мнению Мизулиной, существуют в интернете и причем здесь Украина.

«Молодежь не боится попасть за решетку»

Пресс-конференцию глава “Лиги безопасного интернета” начала с рассказа об угрозах, с которыми сталкивается подрастающее поколение, в частности, о вовлечении несовершеннолетних в преступления.

24 сентября Центральный районный суд Омска арестовал двух 16-летних подростков, обвиняемых в теракте из-за поджога военного вертолета Ми-8 на аэродроме “Омск-Северный”. Школьники проникли на территорию авиабазы вечером 21 сентября и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет, после чего скрылись. На допросе один из подростков рассказал, что с ними через телеграм связался неизвестный и пообещал 20 тыс. долларов за поджог вертолета.

Также Мизулина упомянула нападения на школы в Иркутской и Челябинской областях. Она отметила, что в ходе допроса школьник из Иркутской области рассказал, что “пошел на это преступление ради славы, хотел стать столь популярным — как подросток, который совершил предыдущее преступление в Челябинской области”.

“Отдельно беспокоит распространение ситуаций, когда подростков, молодых людей привлекают к диверсионной, террористической активности с использованием интернета. Это мы считаем на текущий момент проблемой номер один, как и вообще возможность незнакомцев легко войти в коммуникацию с несовершеннолетними детьми, распространить какие-то материалы или вовлечь их в совершение преступления. К сожалению, примеров очень много”, — рассказала Мизулина.

По словам Мизулиной, “Лига безопасного интернета” наблюдает большое количество экстремистского контента, который распространяют “в первую очередь на иностранных платформах” среди детей и молодежи — от разжигания розни до фейков и дискредитации армии.

“Ребята молодые не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности. Вообще, меры ответственности не останавливают молодое поколение, они не боятся того, что попадут за решетку. Это, к сожалению, как профилактическая мера, не работает”, — заявила Мизулина.

По мнению главы “Лиги безопасного интернета”, подростки начинают понимать, что такое уголовная ответственность, “только после того, как они попадают за решетку”. Решать проблему необходимо, по мнению Мизулиной, через общение с детьми и разъяснение того, какие риски несут за собой противоправные действия и как они могут повлиять на их последующую жизнь. “Здесь, может быть, было бы правильно показывать истории жизни тех ребят, которые там оказались, в новых реалиях, особенно если это связано с работой закладчиком, если это связано с террористическими статьями”, — считает Мизулина.

Педофилия, сатанизм и живодерство

По словам Екатерины Мизулиной, в 2023 и 2024 году “Лига безопасного интернета” получила в общей сложности порядка 769 тыс. обращений, 75% из них касались распространения опасного контента в интернете. Причем в 2024 году количество таких обращений резко увеличилось — только за девять прошедших месяцев Лига получила почти столько же жалоб, как и за весь 2023 год.

В частности, Мизулина указала на проблему распространения детской порнографии. По словам Мизулиной, сейчас такой контент активно пропагандируется в детской и подростковой среде. “Мы видим в этом отдельную опасность, поскольку контент, конечно, тяжелый контент, связанный с насилием”, — объяснила она.

Самой опасной для детей платформой Мизулина назвала сингапурский аналог TikTok — Likee. Именно там, по словам главы “Лиги безопасного интернета” наиболее активно распространяют педофильский контент.

“К детям очень активно через эту платформу, через комментарии и личные сообщения идут разного рода опасные граждане, которые начинают с ними диалоги на эту тему. Очень много детской порнографии на этой платформе, которая не блокируется, и это может увидеть практически каждый человек, который скачает это приложение: даже не нужно регистрироваться, там второе, третье видео начинает показывать голеньких детей”, — рассказала Мизулина.

Лига безопасного интернета, по ее словам, неоднократно обращалась к администрации платформы, которая обещала бороться с подобным контентом, однако результата пока нет. “То есть прямым текстом идет провокация детей, чтобы они самостоятельно снимали видео в обнаженном виде. Конечно, это недопустимые вещи, но мы надеемся, что будут какие-то меры со стороны государства, в первую очередь со стороны Роскомнадзора”, — сказала Мизулина.

Другой серьезной проблемой в Лиге считают “пропаганду оккультизма и сатанизма”. Число жалоб на такой контент, в том числе снятый и самими подростками, выросло на 56%. “К сожалению, это тоже такой продвигаемый активный тренд в последнее время, и мы начинаем в некотором смысле бить тревогу, потому что чаще всего молодая аудитория не осознает, что делает, как делает и какие последствия от этого могут быть”, — заявила она.

Отдельной проблемой в 2024 году стало распространение живодерского контента в телеграме и “ВКонтакте”, причем большая часть групп с таким содержанием, по словам Мизулиной, “была создана на территории Украины”.

“Они приняли решение такого рода психологическую атаку совершить в отношении наших детей. Постоянно, практически без остановок создавали новые группы, новые каналы, которые распространяли через сообщества, через чаты, через группы, где общаются дети. Большая часть контента — расчлененка, убийство животных, — достаточно агрессивный контент, который не может выдержать психика и взрослого человека”, — рассказала она.

При этом Роскомнадзор, по словам Мизулиной, очень активно реагировал на такие жалобы, а соцсети помогали в блокировке подобного контента.

Что делает “Лига безопасного интернета” Мизулина также рассказала и о результатах двух лет работы “Лиги безопасного интернета”. Упор, по ее словам, делают на просветительскую деятельность и профилактику угроз, с которыми сталкиваются дети. Для этого в школах проводят “уроки безопасного интернета”, которыми только за 2023 год сумели охватить более 50 тыс. детей. В 2024-м подобных уроков уже провели почти столько же, как и за весь прошлый год. “Подготовлена обученная команда, которую мы постоянно совершенствуем, обновляем материалы, готовим различные памятки, материалы для родительской, для детской аудитории, в связи с тем, что появляются постоянно новые риски и угрозы”, — отчиталась Мизулина. Также “Лига” совместно с правоохранительными органами регулярно выпускает и обновляет материалы о безопасности в Сети, их можно в том числе найти и на сайте организации. А на базе Национального центра помощи детям и “Лиги безопасного интернета” в 2024 году начали проводить практику для школьников и студентов, в рамках которой слушателям рассказывают о главных угрозах в онлайн-среде и способах противостоять им.

Наркотики и азартные игры

Большое количество жалоб, которые поступают в “Лигу безопасного интернета”, связано с распространением наркотиков через интернет, в том числе подросткам предлагают работать закладчиками, отметила Екатерина Мизулина.

“Здесь хотелось бы большей активности со стороны владельцев социальных сетей по удалению и блокировке такого контента. В первую очередь здесь мы говорим о телеграме, где некоторые ресурсы продолжительное время, к сожалению, не блокируются. Особенно те, где пропагандируется употребление, распространяются кадры употребления наркотических веществ и это популяризируется среди молодежи и детей, маленького возраста”, — рассказала Мизулина.

Что касается азартных игр, Мизулина отметила, что со стороны органов власти видит в этом вопросе “абсолютную инерцию” и “нежелание бороться с такого рода информацией”.

“Многие дети, многие молодые ребята, к сожалению, уже имеют серьезную игровую зависимость, берут микрозаймы, воруют деньги у родителей”, — рассказала она.

Второй по опасности для детей платформой в интернете Мизулина назвала стриминговую платформу Kick, где в числе прочего транслируется онлайн-казино.

“Еще одна платформа, которая не нужна как таковая, ее можно заблокировать на текущий момент, это платформа Kick, где идут онлайн-трансляции азартных игр и практически ничего другого, кроме различного порнографического контента. Никакой особой необходимости в существовании этой платформы на территории нашей страны нет”, — заявила Мизулина.

Замедление YouTube

В ходе пресс-конференции Мизулиной также задали вопрос и о замедлении YouTube в России. По мнению главы “Лиги безопасного интернета”, YouTube “сам все довел до той ситуации, которую мы сейчас видим”. Она отметила, что молодежь часто искала на видеохостинге образовательный контент, однако “при просмотре этой информации чаще всего нашим гражданам подсовывали и фейки о нашей стране, и экстремистский контент, связанный, например, с теми же диверсиями на железных дорогах”.

“Ситуация для меня была абсолютно прогнозируема, ожидаема, ничего нового я здесь не увидела. Кроме того, как мне кажется, платформа сознательно провоцировала наше государство и наших граждан, распространяя и подогревая интерес к антироссийской пропаганде, блокируя наших крупных блогеров, блокируя наших патриотов, наши крупнейшие СМИ. Последней каплей стала блокировка наших исполнителей, музыкантов”, — считает Мизулина.

При этом она отметила, что разделяет недоумение многих россиян в отношении молчания официальных органов — о блокировке или замедлении видеохостинга до сих пор не было заявлено официально, а Роскомнадзор отказывается комментировать причины и условия замедления сервиса. “Мы хотим больше открытости, чтобы всем объяснили, по каким причинам это произошло, как это будет в дальнейшем”, — добавила Мизулина.