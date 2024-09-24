Суд в Омске арестовал двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на одной из авиабаз в области. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Школьников обвиняют в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Суд отправил подростков под стражу на два месяца — до 21 ноября — с содержанием в следственном изоляторе. Постановления в законную силу не вступили, отмечают в пресс-службе.

При этом Shot ранее утверждал, что возбуждено уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК). Телеграм-канал отмечал, что возраст подростков, предварительно, будет учтен как смягчающее обстоятельство.

Местный портал NGS55.RU отмечал, что воздушное судно подожгли на военном аэродроме Омск-Северный. По данным Baza, задание юноши получили через Telegram, за это им пообещали заплатить $20 тыс. Вечером 21 сентября школьники бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8, после чего убежали.

Телеграм-канала «112» отмечал, что вертолет получил серьезные повреждения. По информации Shot, пострадавшее судно было списано.

На опубликованных в телеграм-каналах видео один из подростков признается, что проник на вертолетную площадку и поджег судно по указанию собеседника из Telegram. Второй подросток снимал происходящее на видео. Неизвестный позже удалил всю переписку — денег школьники не получили.

Это не первый подобный случай за месяц — в ночь на 11 сентября аналогичный инцидент произошел в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Тогда двое подростков подожгли вертолет Ми-8Т, принадлежавший Utair.

В авиакомпании рассказали, что судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Поджигатели получили ожоги лица и рук и были госпитализированы. В разговоре с полицией они рассказали, что за поджог им пообещали 5 млн рублей. Также они признались, что ранее подожгли вышку сотовой связи, за что получили 30 тыс. рублей.