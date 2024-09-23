Два подростка подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как стало известно местному порталу NGS55.RU, инцидент произошел на военном аэродроме Омск-Северный.

По предварительной информации, подростки пошли на преступление вечером субботы, 21 сентября. Они бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8, после чего убежали.

Уже вскоре юноши были задержаны, ими оказались 16-летние Рома и Антон, пишет Baza. Подростки рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали $20 тыс., которые они так и не получили.

На опубликованных в телеграм-каналах видео один из подростков признается, что по указанию собеседника из Telegram проник на вертолетную площадку и поджег вертолет. Второй подросток снимал происходящее на видео. Неизвестный позже удалил всю переписку.

По информации Shot, вертолет, пострадавший от действий подростков, был списан. Воздушное судно получило серьезные повреждения, пишет «112».

Shot отмечает, что возбуждено уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК). Школьникам грозит до 20 лет колонии, но их юный возраст, предварительно, будет учтен как смягчающее обстоятельство.

Это уже не первый подобный случай за месяц — похожий инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Тогда поджог устроили двое подростков 13 и 14 лет, их удалось задержать. От их действий пострадал вертолет Ми-8Т, принадлежавший авиакомпании Utair. Задержанные признались, что за поджог им обещали 5 млн рублей.