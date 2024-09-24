Иркутский школьник, напавший 23 сентября на одноклассников с ножом и молотком, состоял в закрытом телеграм-канале RNBWN, пишет «МК». По данным издания, подросток, атаковавший за неделю до этого школу в Челябинске, тоже был участником этой группы. RTVI обсудил с экспертами, как защитить детей от деструктивного контента и кто может стоять за созданием опасных сообществ.

Что известно про RNBWN

RNBWN (в соцсетях иногда встречается второе название — «Красный дельфин») расшифровывается как Real Night Black White Noise («настоящий ночной черно-белый шум»). Эта аббревиатура встречается не только в Telegram, но и в TikTok. РИА Новости пишет, что речь идет о сети телеграм-каналов, одним из авторов которых является пользователь по имени Антон Машанин (настоящее ли это имя, неизвестно).

Как утверждает агентство, в основном канале — RNBWN — публиковались посты про оружие, яды, убийства, самодельные бомбы и так далее. В другом канале — «Красный дельфин» — давали различные задания. После того, как на авторов сети каналов обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, они стали закрытыми, а для того, чтобы стать подписчиком, нужно было выполнить несколько заданий.

16 сентября в Челябинске 13-летний ученик коррекционного класса пришел в свою школу с двумя молотками, ножом и муляжом пистолета, после чего напал на одноклассников. От его действий пострадали две девочки, мальчик и учительница. Перед нападением он написал в соцсети «ВКонтакте»: «Слава Антону Мишашину и RNBWN!» Телеграм-каналы писали, что подросток мог участвовать в «суицидальном квесте», который распространяется по мессенджерам.

Неделю спустя, 23 сентября, 13-летний школьник, вооруженный молотком и ножом, атаковал трех своих ровесников в поселке Балаганск Иркутской области. По данным «Московского комсомольца», подросток состоял в группе RNBWN. Издание пишет, что подростка «заставили это сделать «на слабо»».

На кого рассчитаны телеграм-каналы с опасными заданиями

Сейчас в России «плодится федеральная сеть» буллинга и шантажа подростков, заявила RTVI член СПЧ при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, причина нападений на школы кроется не в заданиях из деструктивных каналов, поскольку «вряд ли все, кто в них был, выполняли то, что говорится».

«Каналов таких огромное множество. На эту штуку [как RNBWN] попадаются жертвы школьного буллинга, те, у кого есть проблемы. По-хорошему, нужно учить детей, чтобы они не реагировали на это. Но поскольку это как тренд, да и цена вопроса вроде небольшая, подростки воспринимают это поначалу как игру, но как плохую игру — своего рода сведение счета в игровой форме», — сказала правозащитница.

Меркачева отметила, что подростки, которые занимаются наукой, спортом или увлечены чем-то конструктивным, обычно на такие каналы не подписываются.

«Это рассчитано на определенную категорию подростков. И это трагедия. Потому что кто-то в это играет, а кто-то это серьезно воспринимает и потом на этой почве возьмет молоток и что-то делает», — добавила член СПЧ.

IT-эксперт Александр Исавнин заявил RTVI, что подписчиками деструктивных каналов чаще всего становятся подростки с личными проблемами.

«Вряд ли отличница, любимица школы, на такое пойдет с ножом. С ножом пойдет кто-то неблагополучный, кто переживет травлю, у кого проблемы и на кого не обращают внимание», — сказал он, отметив, что это не повод запрещать Telegram, поскольку «запреты редко срабатывают».

Исавнин напомнил, что во время выборов президента России граждане разных возрастов портили бюллетени и урны, а потом объясняли это тем, что их вынудили мошенники. Эксперт добавил, что в такой большой стране, как Россия, всегда «найдутся люди, подверженные разным убеждениям». И если это происходит со взрослыми, то что говорить про подростков, которые часто «не очень понимают последствия своих действий», указал Исавнин.

Кто может стоять за каналами с деструктивным контентом и нападениями на школы

Меркачева полагает, что невозможно «бесконечно закрывать» сообщества, которые, вероятно, побуждают подростков приходить в свои школы с оружием. По ее мнению, чтобы правильно бороться с этим явлением, нужно выяснить, кто «заказчик» и какие цели преследует. Правозащитница допустила, что инциденты, которые произошли в Челябинске и Иркутской области были «не про деньги».

«Про эту школу сейчас скажут, что охрана виновата. Да нет, не в этом причина. Не пронесет он молоток, так схватит табуретку. И что теперь, мы от стульев избавимся или будем их как в камерах к полу прикручивать? Если есть здоровая атмосфера, то всё может быть открыто и без охраны. Ходили же в советские годы без охраны», — порассуждала член СПЧ.

Исавнин в свою очередь не исключил причастности «украинских ботов» и иностранных государств к ведению деструктивных телеграм-каналов.

Что можно сделать для улучшения ситуации

В школах, где произошли ЧП, должна была проводиться психологическая работа, считает Меркачева. Например, чтобы несовершеннолетним рассказывали о «взрослых дядях», которые «стоят» за телеграм-каналами с опасным контентом с целью «использовать подростков для своих черных дел».

«Всё это рассказать по-честному ребятам, чтобы они понимали, так же, как и с наркотиками. А у нас школы работают словно еще по старым лекалам. Они про это вообще ничего не говорят, как будто этого нет, а оно есть. Естественно, когда подростки не знают, как действовать в этой реальности, они могут быть подвержены [влиянию таких каналов], самые слабые из них», — отметила правозащитница.

Меркачева добавила, что бывший сотрудник Следственного комитета в разговоре с ней предположил, что появление сообществ, похожих на RNBWN, это чья-то попытка «прикрыть Telegram» в целом. Сама правозащитница подчеркнула, что не согласна с этим.

По мнению Исавнина, для того, чтобы снизить риск повторения инцидентов как в Челябинске и Иркутской области, в России должна проводиться работа с гражданами, чтобы «не оставалось людей, уязвимых к пропаганде, когда заставляют взять нож и идти резать людей».

Главной проблемой, на взгляд эксперта, является подход правоохранителей к работе с крупными платформами: «заблокировал и с глаз долой, из сердца вон, всё, до свидания». Сам Telegram, по его словам, охотно удаляет террористический и человеконенавистнический контент — «чуть ли не на автомате». Но что касается таких сообществ, как RNBWN, дело обстоит быть сложнее, поскольку они могут применять другую риторику, и Telegram на такое не сразу реагирует, порассуждал Исавнин.

Технологии, которые могли бы ликвидировать эту угрозу, сейчас отсутствуют, уточнил эксперт. Единственный способ защитить подростков от негативного влияния — это развивать общество, сделать его здоровым, уверен он.