Нападение школьника на одноклассников в Иркутской области, где пострадали трое детей, заставляет задуматься о том, как в России прошли проверки безопасности школ после аналогичного инцидента в Челябинске неделей ранее. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«После случая в Челябинской области я не уверена, что проверки безопасности школ прошли по всей стране. Где у нас проверки эти прокатились? Может, в Челябинской области проверены, а в иркутской области проверили? Не знаю, не уверена в этом. У меня нет понимания, почему ребенок пошел туда с молотком, пронес снова, хотя история в Челябинске должна была послужить предупреждением для всех», — сказала депутат.

Останина отметила, что сегодня, 23 сентября, депутаты на заседании рабочей группы обсудят регулирование детского контента, чтобы он «не вызывал агрессию у наших детей».

«К сожалению, действующий закон о защите детей от СМИ, получается, не защищает психическое, душевное здоровье наших детей. Обсудим с Минцифры и Роспотребнадзором, что нужно добавить в наше законодательство, какие внести изменения для того, чтобы наши дети были защищены от воздействия психического со стороны социальных сетей», — резюмировала она.

23 сентября школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в школе Балаганска Иркутской области. В результате три ученика пострадали. Им оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и халатности.

Напавшего школьника задержали. По данным источника РЕН ТВ, его обезвредил учитель. Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала, что нападавшему 13 лет, он не состоял на профилактическом учете.

Директор школы в Балагане Ирина Колесник рассказала РЕН ТВ, что в учреждении нет рамок металлодетекторов, поскольку ей присвоена четвертая категория безопасности, допускающая установку пропускного режима, тревожной кнопки, планов эвакуации и др. По ее словам, сейчас «все хорошо, все дома, и все нормально».

Аналогичный инцидент произошел неделей ранее, 16 сентября, в Челябинске. Тогда ученик школы №68 напал на одноклассников с ножом и молотком, пострадали трое детей и учительница. Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере и проходил профильное лечение. Возбуждены уголовные дела об организации убийства и халатности.

Телеграм-каналы писали, что подросток мог участвовать в «суицидальном квесте», который распространяется по мессенджерам. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что нападение на челябинскую школу вызвано отсутствием нормальной охраны, а не «смертельным квестом».