Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области, пострадали три ученика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Следственном комитете подтвердили факт нападения, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет, сообщили в ведомстве. Нападавшего задержали, с ним работают правоохранительные органы.

Инцидент произошел около 10:30 на перемене, когда ученики 8-го класса переодевались перед уроком физкультуры, пишет Shot. Нападавший ударил одного из детей молотком по голове. Двое других школьников пытались его защитить и получили травмы рук, утверждает Baza. Пострадавшие получили «небольшие ранения», сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

«Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались», — рассказала она.

Сотрудники школы задержали напавшего и передали его следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Подростка обезвредил учитель физкультуры, пишут телеграм-каналы. Мотивы поступка школьника выясняются. Он не состоял на профилактических учетах, сигналов в полицию о семье не поступало, добавили в МВД. По словам омбудсмена, мальчик воспитывается в полной семье.

По данным Mash, нападавшего характеризовали как замкнутого и необщительного. Подросток «никогда не смотрел в глаза, когда с ним разговаривали», пишет канал. Школьник предположительно получил «инструкции» о нападении в соцсетях, заявила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«По моей информации (пока предварительной), инструкции о совершении нападения подросток получал от неизвестного в социальных сетях. В ходе задержания он якобы заявил о том, что хотел некой славы, потому и решился на преступление», — написала она.

Mash утверждает, что на входе в школу не было ни охраны, ни рамки металлоискателя, ни турникетов: стояла «лишь 45-летняя гардеробщица».

16 сентября ученик школы №68 в Челябинске напал на одноклассников с ножом и молотком, пострадали трое детей и учительница. Телеграм-каналы писали, что подросток мог участвовать в «суицидальном квесте», который распространяется по мессенджерам.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что нападение на челябинскую школу вызвано отсутствием нормальной охраны, а не «смертельным квестом». Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере и проходил профильное лечение. Возбуждены уголовные дела об организации убийства и халатности.