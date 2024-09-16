Вооруженный подросток напал на учеников и учителей коррекционной школы № 68 в Челябинске. Четыре человека госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Что известно об инциденте — в материале RTVI.

По предварительным данным, 13-летний подросток, вооруженный ножом и молотком, напал на одноклассников в кабинете биологии. Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции в 9:20, сообщили в региональном управлении МВД. Сотрудники школы вызвали наряд Росгвардии, который задержал нападавшего.

Госпитализированы две девочки и мальчик (всем по 13 лет), а также педагог, сообщает 74.ru со ссылкой на Минздрав Челябинской области. Двое детей в операционной, третий ребенок и учительница госпитализированы в профильные отделения, уточнили в министерстве.

Одна из девочек, по имени Валерия, в реанимации с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, пишет 112. Baza утверждает, что обе пострадавшие девочки получили удары по голове и находятся в тяжелом состоянии. Мать одной из пострадавших рассказала «Известиям», что после операции ее введут в медикаментозную кому.

Защитить детей пыталась учительница химии и биологии Нина Шошина. Она рассказала Readovka, что нападавший травмировал ей одну руку и сломал палец на другой. Также врачи подозревают у женщины сотрясение мозга.

«Тихий, неприметный»: что известно о нападавшем

По словам одного из учеников, нападение произошло на перемене после первого урока.

«Мы были на втором этаже, поэтому не знаю, что происходило на первом. Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — рассказал подросток 74.ru.

Нападавший якобы попытался покончить с собой в школьном туалете, но не успел ― его нашли сотрудники Росгвардии, утверждает источник издания. По данным телеграм-каналов, нападавшего зовут Роман Г. Предположительно он участвовал в некой «суицидальной игре ― смертельном квесте», пишет Shot.

По данным канала, учителям челябинских школ рассказывали о распространении через мессенджеры «новой опасной игры». Ее участники якобы «получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений», утверждает канал.

За несколько часов до нападения Роман опубликовал в соцсети пост, в котором рассуждал о рабстве, политике, нацизме и свободе слова. Согласно скриншоту, который публикует 112, в посте говорится, что «школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства».

Нападавшего описывают как «тихого неприметного» ребенка, у которого «не было ни друзей, ни врагов», сообщает 112. У Романа якобы были проблемы с общением, он писал в группы по поиску друзей.

Baza утверждает, что несколько месяцев назад у подростка был конфликт с одноклассниками. По словам отца Романа, одноклассники якобы издевались над ним и «плевались в него, морально уничтожая». После встречи родителей и детей конфликт якобы был решен.

Mash называет предположительным мотивом школьника месть за то, что одна из одноклассниц «измазала его косметикой», после чего над подростком смеялись. По данным канала, Роман состоял на учете в психоневрологическом диспансере, как и многие другие другие ученики коррекционной школы. После задержания его направили в диспансер, утверждает 112.

Как охранялась школа

Родители школьников сообщили изданию, что учителя изначально не сказали им о причинах о причинах эвакуации детей.

«Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой», — рассказала 74.ru мать одного из учеников.

По ее словам, охрана в школе есть, но «почему-то так себе».

«Сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет. Металлоискатель вроде есть, то ли они его не включают, то ли что? Точно я сказать не могу. Но шок мы испытали конкретный», — сказала женщина.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает в своем телеграм-канале, что у задержанного подростка изъяли молоток, нож и пластиковый пистолет. Школу охраняет ЧОП «Правопорядок+», на входе был выставлен один пост, добавил Хинштейн.

По его словам, Росгвардия начала проверку законности действий охранников и самого ЧОПа. Решается вопрос об аннулировании удостоверения сотрудницы охранного предприятия, добавил парламентарий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверку во всех школах и «детально разобраться в ситуации».

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В школах Челябинска усилили меры безопасности, сообщила администрация Челябинска. На срочном совещании поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажах служб охраны, сказала глава города Наталья Котова. В школах также проведут классные часы, на которых детям расскажут о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.

На место выехала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. По ее словам, «есть много вопросов по безопасности в школе». Рамка металлоискателя на входе есть, «и она звенит, когда проходишь с телефоном», отметила омбудсмен в разговоре с «Лентой.ру».

«Как организован, допустим, этот процесс в аэропорту, мы с вами знаем. Как организован процесс в школе, когда идет большое количество детей… Конечно, мы там не были, но раз мы имеем такое ЧП, значит, он плохо организован», — заявила Майорова.

Возбуждены уголовные дела об организации убийства (ч.2 ст.105 УК) и халатности (ч.2 ст. 293 УК), сообщает пресс-служба регионального управления СК. Прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.