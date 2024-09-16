Вооруженный подросток утром 16 сентября напал на учеников и преподавателя школы №68 в Челябинске. С собой у подростка были нож, молоток и пневматический пистолет, который оказался муляжом. В результате происшествия пострадали четыре человека, один ребенок был экстренно взят в операционную. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Что известно о нападавшем — в материале RTVI.

По информации МВД, сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило в 09:20 по местному времени (07:20 мск). Один из учеников школы в разговоре с изданием 74.RU уточнил, что нападение произошло на перемене после первого урока.

«Мы были на втором этаже, поэтому не знаю, что происходило на первом. Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — рассказал подросток.

Телеграм-канал Mash пишет, что нападавший — 13-летний Роман — набросился на одноклассников во время урока химии. Он якобы несколько минут просидел в классе, после чего вышел в туалет, где достал принесенные с собой нож, молоток и муляж пистолета. Затем подросток с криком залетел в кабинет и нанес удары нескольким одноклассникам.

Остановить школьника пытались 57-летняя преподавательница биологии Нина Шошина и несколько детей, отмечает Mash. В результате он убежал в уборную, где его заблокировал охранник. Как утверждает телеграм-канал, в кабинке туалета Роман пытался покончить с собой. Сотрудники школы вызвали наряд Росгвардии, который задержал нападавшего.

«Он всегда спокойный был мальчик»

Учительница биологии рассказала RT, что мальчик с криками забежал в класс за пять минут до окончания урока. В руках у него были молоток и муляж пистолета. Шошина сразу начала кричать в ответ, чтобы остановить подростка. «Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало», — рассказала она.

Еще один школьник, который пытался остановить нападавшего, получил удар по голове. Педагог позвала на помощь, подросток бросил молоток и выбежал из кабинета. Шошина пошла за ним, однако мальчика в коридоре не нашла.

«Вся администрация и охранник уже начали бегать по школе за ним. Нашли в туалете: подросток стоял с огромным ножом, который был в крови. Он сам об него порезался. Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю», — отметила педагог.

Шошина заявила, что она увидела такое впервые — до этого проблем с Романом не возникало. «Он всегда спокойный был мальчик», — поделилась она.

Педагог добавила, что у пострадавших тяжелые травмы — девочки все были в крови. Сейчас двое детей находятся в операционной, третий ребенок и учительница госпитализированы в профильные отделения. Одна из девочек, Валерия, в реанимации с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, пишет 112. Baza утверждает, что обе пострадавшие девочки получили удары по голове и находятся в тяжелом состоянии.

Шошина получила травму головы, обеих рук и плеча. Врачи предполагают, что у нее сотрясение мозга.

Два месяца лечился в психбольнице

Нападавший госпитализирован в психоневрологическую больницу, сообщило 74.RU со ссылкой на правоохранительные органы. Издание пишет, что диагноза у подростка пока нет, из повреждений у него диагностирован только поверхностный порез руки.

Телеграм-канал «112» утверждает, что у Романа нервное расстройство, врачи должны дать оценку его состоянию. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что мальчик два месяца лечился в психбольнице и вышел из нее летом.

По данным агентства, задержанный с первого класса учился в коррекционной школе. Его одноклассник рассказал, что сверстники без причины шутили и издевались над подростком, у которого якобы «были какие-то непонятности — как скинхед себя вел».

По данным телеграм-канала Baza, несколько месяцев назад у подростка был конфликт с одноклассниками. По словам отца Романа, одноклассники издевались над ним и плевались в него, «морально уничтожая». Однако детям и родителям удалось встретиться в школе, после чего конфликт был решен.

Телеграм-канал «112» пишет, что у подростка были проблемы с общением: в школе у него якобы не были ни друзей, ни врагов. Mash добавляет, что мальчика никогда не видели с друзьями — он постоянно был под надзором. Соседи Романа уверены, что родители его гиперопекали. Подросток всегда был с мамой и отцом, иногда возвращался один из школы.

Приятелей Роман искал в интернете. «112» отмечает, что он неоднократно писал в группы знакомств о поиске друга 11-14 лет. Себя Роман описывал как «доброго» и оставлял свой номер телефона.

Критиковал школу

За несколько часов до нападения Роман опубликовал в соцсети пост, в котором рассуждал о рабстве, политике, нацизме и свободе слова. «В школах внушают что хорошо, а что плохо. Но на самом деле нету хорошего и плохого», — пишет Роман, скриншот поста публикует «112».

В этом же посте подросток утверждает, что «школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства». Еще в одной публикации он написал восхваляющий текст в адрес «R___N» и «Антона М». Под этими названиями скрываются телеграм-каналы, в которых пропагандируется идея «человеконенавистничества». Эти каналы регулярно удаляет администрация телеграма, но они появляются снова.

Кроме того, как пишет телеграм-канал Baza, имя Антона М. связано с «суицидальной игрой». Канал «Осторожно, новости» отмечает, что речь идет о «Красном ките» — в этой игре блогеры якобы отправляют детям различные задания, которые включают порезы собственного тела, поджоги и проявление насилия.

Потенциальные мотивы нападения

Телеграм-канал Shot пишет, что Роман якобы участвовал в «суицидальной игре». По данным канала, силовики узнали о появлении такой игры в июле — челябинские школы были проинформированы о ней, с педагогами были проведены беседы.

Как выяснил Shot, игра является аналогом ранее запрещенного в России «Синего кита». Ее участники якобы «получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений», утверждает канал.

Отец Романа рассказал полицейским, что его сын действительно увлекался играми, но обычно играл в Minecraft и танчики. Утром 16 сентября он сказал, что не хочет идти на линейку, после чего встал и начал собираться в школу, отмечает Baza.

При этом один из собеседников 74.RU заявил, что ранее напавший на одноклассников подросток уже попадал в поле зрения силовиков в связи с экстремистскими взглядами. «Он считает себя колумбайнером*», — сказал источник издания.

Телеграм-канал Mash пишет, что подросток мог напасть на одноклассников из-за мести после того, как одна из девочек в классе «измазала его косметикой», а остальные смеялись. «Рома оскорбился и разработал план — сегодня утром взял в школу нож», — пишет канал. Предположительно, он ударил по голове свою «обидчицу», отмечает Mash.

* движение «Колумбайн» признано в России террористическим, его деятельность запрещена