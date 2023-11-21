Сейчас в России нет необходимости объявлять новый призыв резервистов и запасников, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так депутат прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что российские власти якобы готовят «тотальную мобилизацию» после президентских выборов в марте 2024 года.

«То, что он [Данилов] говорит… Говорить можно все, что угодно, но нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу. А они в принципе идут. Я сейчас работаю в Омске и вижу, что задачи, которые поставил наш Генеральный штаб, выполняются. Я думаю, они будут выполнены и какой-то новой мобилизации не потребуется», — сказал Соболев.

Депутат отметил, что после завершения набора в рамках частичной мобилизации власти «восполнили то недостающее количество военнослужащих, которого с начала СВО у нас не хватало». По словам Соболева, сейчас продолжается набор контрактников, одна из целей которого — создание наступательной группировки.

Парламентарий подчеркнул, что «ни о какой мобилизации сейчас речь не идет».

«Не нужно ее проводить, нет такой необходимости сейчас», — подчеркнул Соболев.

О том, что российские власти якобы готовят «тотальную мобилизацию» после президентских выборов 2024 года, 20 ноября заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время выступления на форуме Halifax International Security Forum.

«Президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года — знаковая дата для Кремля. <…> Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года. <…> Поэтому у Украины и мирового сообщества есть три-четыре месяца для соответствующей подготовки», — сказал он (цитата по УНИАН).

Данилов также заявил, что Россия готовится к продолжительному конфликту с Украиной. По его словам, Москва оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось, и активно вкладывает средства в свой военно-промышленный комплекс.