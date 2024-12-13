В законопроект о специальных счетах для иноагентов внесли поправки, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Они запретят им получать доходы от продажи имущества или сдачи его в аренду, а также с процентов по вкладам и дивидендам.

Кроме того, иноагенты должны будут вносить на специальные рублевые счета средства, полученные от продажи транспортных средств и любого долевого участия в организациях.

Володин анонсировал внесение поправок в закон о специальных счетах для иноагентов в ноябре — после того, как документ был принят Госдумой в первом чтении. Изначально он касался только авторских отчислений от интеллектуальной деятельности.

Когда закон примут, иноагентам из реестра Минюста придется открывать специальные рублевые счета для отчисления средств за оказание этих услуг. Если они этого не сделают, обязанность по открытию счета ляжет на отправителя вознаграждений.

Воспользоваться деньгами с такого счета их получатель сможет только после исключения из иноагентов, при этом средства могут списать в рамках взыскания по решению суда и перечислить в госбюджет. Подобная процедура возможна и в других случаях, которые будет определять правительство.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснял принятие закона тем, что «сегодня иноагенты стали основным рупором натовской антироссийской пропаганды <…> и мечтают о поражении нас на полях специальной военной операции, они призывают к санкциям против нашей страны».

«Сейчас грань между иноагентом и предателем становится все менее и менее заметной, поэтому печально, но делать нечего. Мы должны заниматься безопасностью — все для победы», — подчеркнул парламентарий.

Пискарев убежден, что иноагенты тратят полученные из России деньги «на войну» с ней же.

Володин также называет иноагентов «предателями [нашей страны]» и считает, что они «не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 17 декабря.