Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о специальных счетах для иноагентов, они смогут получать доходы за книги, песни и эфиры только на особый счет, передает корреспондент RTVI.

Законопроект, авторами которого стали 429 депутатов, получил в свою поддержку 408 голосов. В ходе обсуждения уточнялось, что не все депутаты находятся в зале, некоторые — в командировках.

Когда закон примут, иноагентам из реестра Минюста придется открывать специальные рублевые счета для авторских отчислений. Если они этого не сделают, обязанность по открытию счета ляжет на отправителя вознаграждений.

Воспользоваться деньгами с такого счета их получатель сможет только после исключения из иноагентов, но их могут списать в рамках взыскания по решению суда и перечислить в госбюджет. Такое списание возможно и в других случаях, определенных правительством.

«Речь идет о том, чтобы агенты не могли свободно распоряжаться деньгами, которые получают в России за так называемые авторские вознаграждения. <…> Это немалые деньги, это миллионы, сотни миллионов, которые они из России получают», — сказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В беседе с журналистами депутат уточнил, что речь идет исключительно о «вознаграждении за творческую продукцию и бренды», но «зарплат и гонораров не касается».

Парламентарий объяснил принятие закона тем, что «сегодня иноагенты стали основным рупором натовской антироссийской пропаганды <…> и мечтают о поражении нас на полях специальной военной операции, они призывают к санкциям против нашей страны».

«Сейчас они требуют разрешить ракетами, бомбить наши территории. Мы видим их материалы, что они деньги, которые получают из России, они тратят на войну против России. Конечно, это недопустимо. <…> Сейчас грань между иноагентом и предателем становится все менее и менее заметной, поэтому печально, но делать нечего. Мы должны заниматься безопасностью — все для победы», — подчеркнул Пискарев.

Ко второму чтению законопроект планируется доработать — в частности, ограничить иноагентов в получении денег за аренду и продажу недвижимости, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

На сегодняшний день Минюст внес в реестр иноагентов 493 человека, в их числе 124 журналиста, 54 деятеля культуры, 51 политика, 25 общественных деятелей и столько же блогеров.

В феврале 2024 года российским предпринимателям и компаниям запретили размещать рекламу на ресурсах иноагентов. В результате, по данным экспертов, за первое полугодие доходы 10 крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%, привел данные Володин. Свой проект из-за этого закона остановила, в частности, журналистка Катерина Гордеева*.

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов.