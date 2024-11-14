14 ноября в Госдуму внесут законопроект, который подразумевает введение рублевых спецсчетов для выплат иностранным агентам за результаты интеллектуальной деятельности. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.

«Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», — пояснил спикер Госдумы.

Он также пояснил, что иностранные агенты смогу распоряжаться денежными средствами смогут только после отмены статуса иноагента. По решению суда возможно зачисление средств в бюджет, отметил Володин.

«Ставим перед собой задачу — на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении. Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», — добавил спикер.

Володин также напомнил, что в данный момент иноагентами признаны 491 человек. По его словам, большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России.

С начала октября российские музыкальные онлайн-сервисы начали маркировать артистов-иноагентов, чьи композиции имеются в их базах. Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин указывал, что эта маркировка позволит пользователям принимать «осознанные решения» о том, слушать ли произведения иноагентов.

28 февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов, в марте документ подписал президент Владимир Путин.