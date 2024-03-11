Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов для граждан составит до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тыс. руб.

28 февраля Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов.

Спикер парламента Вячеслав Володин говорил, что этот закон направлен на укрепление безопасности страны. По его словам, только в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

В этот же день журналиста Катерина Гордеева* объявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой». При этом она отметила, что в счетах ее проекта все «прозрачно», «нет никаких загадочных поступлений с неизвестных или спорных счетов».

6 марта Гордеева* сообщила, что ее проект возвращается к работе и «попробует выстоять» в новых условиях. По словам журналистки, после того, как она заявила о последствиях нового закона, с которыми столкнется ее проект, люди стали предлагать ей финансовую помощь, свои профессиональные навыки и готовность «работать за идею», а также сочувствие и «тысячу и одну причину, почему нельзя прекращать».

2 марта журналист Алексей Пивоваров* также попрощался со «значительной частью» команды проекта «Редакция» из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. Он объяснил, что принял такое решение, поскольку больше не может платить людям зарплату.

Юридические права и управление телеграм-каналом «Пивоваров* (Редакция)» журналист передаст команде редакторов, которые «и ведут его в последнее время». Также канал поменяет название и логотип. Сам Пивоваров* продолжит вести свой личный телеграм-канал.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов