Журналистка Катерина Гордеева* сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» возвращается к работе и «попробует выстоять» в новых условиях. В конце февраля она объявила о приостановке проекта из-за принятого Госдумой закона о запрете рекламы у иноагентов.

Гордеева* отметила в своем телеграм-канале, что ее команда хочет выразить благодарность своим «зрителям и подписчикам», «друзьям и совсем незнакомым людям».

«В этом черном-черном феврале вы искупали нас в нежности, любви и готовности помочь, к которой, честно говоря, мы не были готовы», — написала Гордеева*.

По словам журналистки, после того, как она сообщила о последствиях нового закона, с которыми столкнется ее проект, люди стали предлагать ей финансовую помощь, свои профессиональные навыки и готовность «работать за идею», а также сочувствие и «тысячу и одну причину, почему нельзя прекращать».

«Но главное: вы писали нам о любви, о том, как мы вам нужны и о том, как вам важно, чтобы мы не сдавались, чтобы мы не сдались. <…> Да, мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять», — добавила журналистка.

Она подчеркнула, что как минимум «на первых порах» проекту будет нужна помощь, хотя в ее команде «никогда не просили» о денежной помощи и были уверены, что смогут «зарабатывать самостоятельно».

«Разумеется, сейчас мы думаем, как экономически переформироваться в новых обстоятельствах. Но пока без вас — никак», — утверждает Гордеева*.

О приостановке своего проекта Гордеева* объявила 28 февраля, отметив, что из-за нового закона реклама у иноагентов стала «преступлением», которое вряд ли «кто-то решит совершить из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими». Гордеева* подчеркнула, что в счетах ее проекта все «прозрачно», «нет никаких загадочных поступлений с неизвестных или спорных счетов».

Госдума 28 февраля приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф (до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц).

YouTube-проект «Скажи Гордеевой» появился в январе 2021 года. В числе самых популярных роликов на канале Катерины Гордеевой* — интервью с актером Артуром Смольяниновым*, телеведущей Ларисой Гузеевой, лидером ДДТ Юрием Шевчуком и другими. В настоящий момент на YouTube-канал Гордеевой* подписаны 1,65 млн пользователей.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов