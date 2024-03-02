Журналист Алексей Пивоваров* попрощался со «значительной частью» команды проекта «Редакция» из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. В своем телеграм-канале он объяснил, что принял такое решение, поскольку больше не может платить людям зарплату.

«Несмотря на то, что “Редакция” находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он [закон] бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — подчеркнул Пивоваров*.

Юридические права и управление телеграм-каналом «Пивоваров* (Редакция)» журналист передаст команде редакторов, которые «и ведут его в последнее время». Также канал поменяет название и логотип. Сам Пивоваров* продолжит вести свой личный телеграм-канал.

«Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — заключил журналист.

YouTube-проект «Редакция» был запущен в марте 2019 года. На момент написания новости на него подписаны 4,09 млн человек. У новостного телеграм-канала «Пивоваров* (Редакция)» более 1 млн подписчиков. Минюст объявил Алексея Пивоварова* иностранным агентом в июне 2022 года. Тогда журналист назвал такое решение «неожиданным» и подчеркнул, что «наличие лотереи в этом процессе очевидно». «Все, что могу сейчас сказать: закрывать канал и уходить из профессии я не собираюсь», — отмечал Пивоваров*.

Законопроект о запрете рекламы у иноагентов в третьем — окончательном — чтении Госдума приняла 28 февраля. Теперь его должен принять Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.

За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы.

После принятия закона журналистка Катерина Гордеева* объявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой», на который подписаны 1,64 млн человек. Гордеева* объяснила, что теперь размещать рекламу у проекта — «преступление».

«Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — написала она в своем телеграм-канале.

Уже отснятые выпуски и те, которые находятся в процессе производства, будут опубликованы «по мере сил и возможностей», добавила Гордеева*.

* Внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов