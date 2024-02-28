Журналистка Екатерина Гордеева* объявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Еще до принятия этого закона анонимные «доброжелатели» активно запугивали наших рекламодателей. <…> Но теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — говорится в ее посте.

Гордеева* подчеркнула, что в счетах ее проекта все «прозрачно». «У нас нет никаких загадочных поступлений с неизвестных или спорных счетов. Все легко проверяется по открытым источникам», — указала журналистка. Она также добавила, что ее команда «дорожит своей свободой и правом делать то, что считает нужным, без оглядки на чье бы то ни было спонсорство, рекомендации или покровительство».

«Трудно сказать, что больше бесит власть: что мы не испугались или что мы действительно никакие не агенты. Ничьи. Ну, разве что, своей совести и профессии. Но ситуация меняется», — заключила журналистка.

Гордеева* отметила, что уже отснятые выпуски проекта и те, которые снимаются «прямо сейчас», будут опубликованы «по мере сил и возможностей». «Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — все. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так. Спасибо, что были с нами. Мы вас любим», — заявила она.

YouTube-проект «Скажи Гордеевой» появился в январе 2021 года. Екатерина Гордеева* работала над интервью и документальным фильмами. В числе самых популярных роликов на ее канале интервью с актером Артуром Смольяниновым*, телеведущей Ларисой Гузеевой, лидером ДДТ Юрием Шевчуком и другими. На момент написания новости на YouTube-канал проекта подписаны 1,64 млн подписчиков. В сентябре 2022 года Минюст России объявил Гордееву* иностранным агентом.

Ранее 28 февраля Госдума приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов в третьем — окончательном — чтении. Теперь его должен принять Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.

За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы.

* Минюст включил в реестр иноагентов