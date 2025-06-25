Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, его родственники и коллеги по работе задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что дома у Магомедова и по другим связанным с ним адресам проводятся обыски.

Информацию о задержании подтвердили также источники ТАСС и РИА Новости. По словам собеседника «Ъ», вместе с госсекретарем Дагестана задержаны «вся его родня и коллеги», проводится юридическое оформление задержания в доме самого Магомедова, где «изымают огромное количество налички». Ранее СМИ показывали видео с обысками в четырехэтажном особняке в Махачкале, который предположительно принадлежит Магомедову.

В следственных мероприятиях участвуют сотрудники дагестанского управления ФСБ и центрального аппарата спецслужбы, добавил источник. Он пояснил, что предприятие, по факту незаконной приватизации которого возбуждено уголовное дело, «будут возвращать» в собственность государства.

В пресс-службе администрации главы Дагестана Сергея Меликова подтвердили, что сотрудники силовых структур «проводят работу» в строгом соответствии с законом, а руководство региона «находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами»

«Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в объективных расследованиях. Ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных», — говорится в заявлении.

Также в администрации Меликова призвали журналистов и авторов телеграм-каналов не делать преждевременных выводов в связи с происходящим и не «множить недостоверные слухи».

Ранее телеграм-канал Baza утверждал, что обыски связаны с незаконной приватизацией компании «Дагнефтебаза». SHOT пишет, что раньше ею владело правительство Дагестана, но в 2005 году она стала частной, и ее возглавил именно Магомедов. «Теперь всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать», — предполагает канал.

Утром 25 июня силовики провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым и «МСБ Холдингом», в состав которого входит компания «Дагнефтепродукт». Руководителем этого холдинга является сын Магомедова — депутат Народного собрания республики и руководитель Штаба общественной поддержки в республике Магомед Магомедов. В День России 12 июня глава региона Сергей Меликов вручил ему президентскую Почетную грамоту.

Самого Магомед-Султана Магомедова назначили на должность госсекретаря Дагестана в ноябре 2021 года. До этого он был депутатом и председателем народного собрания региона. Магомедов является основателем футбольного клуба «Анжи», он награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медалью «За трудовую доблесть».