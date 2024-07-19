Свердловский областной суд 19 июля приговорил журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Российские власти не исключали, что американца могут обменять. Как на приговор Гершковичу отреагировали за рубежом и в России и что говорят о его возможном обмене — в подборке RTVI.

Президент США Джо Байден (в соцсети Х)

Сегодня Эван Гершкович был приговорен к 16 годам лишения свободы в российской тюрьме, несмотря на то, что он не совершил никакого преступления.

Я не буду деликатничать: российское правительство преследовало его, потому что он журналист и американец.

Издатель WSJ Альмар Латур и главред WSJ Эмма Такер (в совместном заявлении)

Этот позорный, фиктивный приговор был вынесен после того, как Эван провел 478 дней в тюрьме, незаконно удерживаемый под стражей, вдали от семьи и друзей, не имея возможности делать репортажи, и все из-за того, что он выполнял свою работу журналиста. <…> Журналистика — это не преступление, и мы не успокоимся, пока он не будет освобожден. Этому нужно положить конец сейчас.

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер (в соцсети Х)

Приговор репортеру WSJ Эвану Гершковичу отвратителен и лишь подчеркивает абсолютное презрение России к свободе СМИ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в соцсети Х)

Журналистика — это не преступление, и правду нельзя держать под замком. Приговор Эвану Гершковичу показывает страх [президента России Владимира] Путина перед силой фактов. Приговор политически мотивирован и является частью путинской военной пропаганды.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

ЕС решительно осуждает 16-летний тюремный приговор для Эвана Гершковича. Россия использует свою политизированную правовую систему для наказания журналистов.

Журналистка Ксения Собчак

Очень жесткий приговор Эвану Гершковичу. Я, конечно, считаю, что сделано это для пополнения обменного фонда.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева

Срок огромный. Но после того, как наших сограждан стали осуждать на такие сроки (за наркотики, например, или за экономические преступления), это уже не кажется диким. Думаю, что Эвана обменяют. <…> Но произойдет обмен скорее всего после того, как его этапируют в колонию (так уже сложилась практика).

Приговор 16 лет американскому журналисту Эвану Гершковичу за шпионаж не опровергает, а подтверждает слова [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова о переговорах с США о его обмене. <…> Наверняка будут менять, но скорее всего уже при [Дональде] Трампе.

Журналист Дмитрий Колезев*

Осудили со скоростью света. Приговор в один день с прениями. Так что надеемся на скорый обмен.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

После вынесения приговора и завершения всех юридических формальностей, Гершкович уже будет готов к обмену, как бы США не верещали публично, что он «не виновен». <…> В Кремле сообщили, что лишний шум вокруг обмена не нужен. Условно говоря, когда поменяют, тогда и сообщат.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов