Избранный президент Польши Кароль Навроцкий допускал возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, напомнил «Ленте.ру» доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Однако, по его оценке, российско-польские контакты на высшем уровне возможны только в том случае, если они будут отвечать национальным интересам сторон.

В целом отношение Навроцкого к России эксперт оценил как двойственное: с одной стороны, он отвечал за декоммунизацию Польши во главе Института национальной памяти и тем самым взял на себя ответственность за снос советских памятников в стране, а также допускал возможность полного разрыва дипломатических отношений с Россией, но с другой — не исключал и возможной встречи с российским лидером.

Кроме того, напомнил политолог, Навроцкий говорил о причастности стран Запада к зарождению украинского конфликта.

«Кароль Навроцкий подчеркивал, что он готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и даже подать ему руку», — заявил эксперт.

В любом случае установление добрых и доверительных отношений с Россией вряд ли станет приоритетом нового польского лидера, поскольку тот сосредоточится на других направлениях, предположил Барынкин. При этом он считает, что после завершения военного конфликта на Украине Россия и Польша могут сблизиться, поскольку перед ними возникнут общие вызовы.

«Объективные проблемы могут подтолкнуть страны к диалогу после окончания боевых действий: бесконтрольная миграция, распространение оружия с Украины, рост преступности», — перечислил политолог.

Решение этих вопросов, по словам Барынкина, потребует от Москвы и Варшавы коллективных усилий. Отношения с Украиной, считает эксперт, Навроцкий будет выстраивать в рамках продвижения польского видения справедливости и несправедливости в общей истории двух стран.

«Кароль Навроцкий формирует свою линию в отношении Украины, исходя из призмы исторических обид и претензий, особенно связанных с XX веком и Второй мировой войной», — предположил Барынкин.

Политолог подчеркнул, что, будучи директором Института национальной памяти, Навроцкий скорее всего будет использовать инструменты исторической политики.

Каролю Навроцкому 42 года, он баллотировался в президенты от партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослава Качиньского. Новый президент Польши придерживается консервативных взглядов, выступая против вступления Украины в НАТО и ее ускоренного принятия в Евросоюз.