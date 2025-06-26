Согласие стран НАТО повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП стран-участниц альянса говорит о подготовке организации к серьезному противостоянию с Россией. Таким мнением с «Инфо24» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Все это говорит о том, что НАТО готовит себя и общественное мнение к масштабной войне с Россией», — сказал он.

Матвийчук отметил, что решение увеличить суммы, которые направляются на укрепление военного потенциала Североатлантического альянса, смогло «умиротворить» президента США Дональда Трампа.

Американский лидер заявил, что США не станут выходить из НАТО, и это позволит сохранить «ядерный зонтик Соединенных Штатов Америки в предстоящем конфликте с Россией», отметил эксперт.

Он также предположил, что настрой, который показали на саммите в Гааге лидеры стран-участниц НАТО, свидетельствует об их намерении и дальше поддерживать Киев в военной сфере.

«Еще одним тревожным сигналом для России являются планы НАТО по увеличению объемов закупок техники и вооружения, а также вливание денежных средств в развитие военно-промышленного комплекса», — отметил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, состоявшийся в Нидерландах саммит вновь показал, что страны Запада рассматривают Украину в качестве инструмента, с помощью которого можно оказывать постоянное давление на Россию.

«То есть, пока страны НАТО будут готовиться вступить с нами в военную конфронтацию, они продолжат свои попытки ослабить Россию с помощью Украины. Все делается с перспективой на будущее», — заключил эксперт.