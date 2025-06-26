Президент США Дональд Трамп «поклялся, что Россия никогда не нападет» на НАТО, пока он остается главой Белого дома. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на троих европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий на основной сессии саммита альянса.

Подробности этого заявления газета не приводит.

Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку это приведет к ядерной войне, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикацию WP.

По словам депутата, страны альянса «нарисовали» себе врага в лице России и тратят «колоссальные средства» на борьбу с ней. Ради противостояния с этим «единственным выработанным врагом» военный блок и создавался, добавил Чепа.

«Мы ни на кого никогда не собирались нападать. <…> Вся стратегия Вооруженных сил России построена на оборонной стратегии <…> Мы понимаем, к чему это все приведет, поэтому и политически прекрасно это понимают в Европе, США», — сказал Чепа.

Заявления Трампа о том, что при нем Россия «не нападет» на НАТО, «успокаивают весь мир», пояснил депутат.

«Трамп говорит: я не только мессия в США, я мессия для всего мира, я решил вопрос на Ближнем Востоке, я решаю вопрос на Украине, я решаю вопросы мира на земле, пока я президент. Поэтому, если вы будете поддерживать меня как президента, все будет хорошо», — сказал Чепа.

Лесть и королевский прием

На протяжении всего саммита НАТО можно было видеть, на какие ухищрения готовы пойти некоторые европейские чиновники, чтобы угодить Трампу даже больше обычного, пишет WP. По словам источников издания, многие участники встречи поняли, что лесть является «весьма эффективным способом завоевать сердце Трампа» и хвалили его усилия по увеличению оборонных расходов НАТО, а некоторые одобрили его удары по Ирану.

Президент Литвы Гитанас Науседа в частности предложил выбрать девиз «Сделаем НАТО снова великим», что повторяет трамповский лозунг «Сделаем Америку снова великой». А льстивый тон личного сообщения от генсека НАТО Марка Рютте, которое Трамп опубликовал в своей соцести Truth Social, заставил некоторых чиновников «конфузливо скривиться», пишет Bloomberg.

«Дональд, вы привели нас к действительно очень важному моменту для Америки, Европы и мира. Вы добьетесь того, чего не смог бы сделать ни один американский президент за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и положено, и это будет ваша победа», — говорится в сообщении Рютте, отправленном накануне саммита.

Прием, оказанный Трампу в Гааге, был «достойным короля», описывает Bloomberg. Саммит был «специально организован для того, чтобы угодить президенту США», пишет WP.

Трамп в свою очередь «наслаждался моментом» и продемонстрировал самую решительную поддержку Североатлантического альянса, из которого ранее угрожал выйти.

Единственной страной, которая подверглась прямой критике и холодному приему, оказалась Испания, которая наряду с некоторыми другими южноевропейскими странами выступила против увеличения оборонных расходов. Сопротивляющиеся государства объяснили это тем, что их потребности в безопасности отличаются от потребностей соседей, которые находятся ближе к России, поясняет WP.

Трамп заявил, что добьется от Мадрида компенсации путем увеличения торговых пошлин и заставит страну заплатить «вдвое больше».

Страны в Восточной Европе по соседству с Россией уже начали радикальное наращивание военной мощи — в меньшей степени из-за Трампа, в большей — из-за «проблем безопасности, связанных с Кремлем», пишет газета.

О конфликте на Украине

В то время как выступления европейских лидеров на закрытом заседании саммита были ограничены тремя минутами, Трампу таких рамок не ставили: он выступал 8 минут, пишет Bloomberg. По словам источника агентства, президент США не упоминал Россию напрямую в своей речи.

«По общему мнению, Трамп в значительной степени отказался от попыток добиться прекращения огня на Украине», — говорится в публикации.

Трамп «скептически относится к идее рассматривать Россию как противника и сдержанно поддерживает Украину», пишет The Financial Times (FT).

В то же время, по словам двух источников издания, Трамп во время обсуждений на саммите выразил разочарование ситуацией на Украине, которая, по его словам, «выходит из-под контроля».

В итоговом коммюнике саммита НАТО Россия упоминается только один раз в контексте обязательства союзников по альянсу увеличить расходы на оборону и безопасность до 5%. В документе говорится, что от России «исходит долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности».

Российско-украинский конфликт — впервые с его начала — вовсе не упоминается в коммюнике. Один из пунктов документа гласит лишь, что союзники по НАТО подтверждают свои обязательства поддерживать Украину и «будут учитывать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов стран».

Само коммюнике на этот раз ограничено всего пятью пунктами. По словам источников FT, это было частью стратегии генсека НАТО, направленной на то, чтобы саммит был кратким, предметным и простым, «чтобы не потерять внимание Трампа». Тексты коммюнике двух последних саммитов НАТО в Вашингтоне и Вильнюсе состояли из 44 и 90 пунктов соответственно.

Об отношении к Путину и Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от саммитов НАТО 2023 и 2024 года, не принимал участие в основной сессии, что является «очевидной уступкой предпочтениям Трампа», считает Euractiv. На то, что Украина «была отодвинута на второй план», обращает внимание и The New York Times (NYT).

Тем не менее, Трамп встретился с Зеленским на полях саммита, назвав встречу «очень приятной», а украинского коллегу — «очень любезным». По словам президента США, он вынес из этого разговора, что Зеленский хотел бы окончания конфликта на Украине.

«Я думаю, что сейчас самое время это закончить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить», — сказал Трамп.

Он отметил, что российский лидер, по его мнению, «действительно должен положить конец» военным действиям, поскольку «люди гибнут в количествах, которых человечество не видело уже давно».

Как пишет FT, в последние недели Трамп «все больше разочаровывался» в Путине из-за его «максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня». К Зеленскому же президент США на саммите «проявил симпатию», пишет газета.

Во время пресс-конференции после саммита Трамп заявил, что прекращения огня на Украине оказалось «более сложным», чем он ожидал. Он также пообещал рассмотреть возможность увеличения поставок ракет Patriot для украинской ПВО.

«Это сложнее, чем люди могут себе представить. Владимир Путин оказался сложнее», — заявил Трамп.

Путина, по словам Трампа, оказалось «труднее» убедить в необходимости завершить конфликт на Украине. Президент США добавил, что у него также возникли «некоторые проблемы» с Зеленским.

При этом американский президент выразил уверенность, что российский лидер хотел бы урегулировать конфликт.

«Я считаю его человеком, которого, как мне кажется, ввели в заблуждение. Я очень удивлен, на самом деле. Я думал, мы уже уладили этот вопрос», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос одного из репортеров, считает ли президента США, что у России есть территориальные интересы за пределами Украины, Трамп выразил мнение, что это «возможно».