В Гааге завершился саммит НАТО. Итоговое заявление стало самым коротким за последние 30 лет: в нем всего 427 слов — в 11 раз меньше, чем в прошлом году в Вашингтоне. Украину упомянули дважды, Россию — один раз, а Китай — ни разу. Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил, что теперь хочет созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Что известно о состоявшихся переговорах — в материале RTVI.

Агентство Reuters обратило внимание, что в этот раз украинский лидер был в темном пиджаке: за одежду в стиле милитари ранее его неоднократно критиковали журналисты. «Тем не менее ему пришлось довольствоваться посещением ужина перед саммитом во вторник вечером, а не основной встречи в среду», — отмечается в статье.

Как Зеленский оценил встречу и что о ней рассказал

Первым о встрече сообщил президент Украины, назвав ее продолжительной и содержательной (по словам журналистов, она длилась 40 минут).

«Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо США. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Чуть позже Зеленский сообщил, что поздравил Трампа «с успешной операцией на Ближнем Востоке», отметив важность ударов по производству беспилотников в Иране.

Кроме того, по словам украинского лидера, они обсудили закупку американских систем ПВО для «прикрытия городов, людей, церквей, инфраструктуры». Зеленский утверждает, что Украина готова приобрести эти системы и тем самым поддержать производителей вооружения в США.

Еще одной темой на переговорах было возможное совместное производство беспилотников, которое, как считает украинский лидер, позволит сторонам «усилить друг друга».

По словам Зеленского, они с Трампом обсудили положение дел в зоне боевых действий и перспективы урегулирования конфликта. Украинский лидер «представил президенту США фактаж того, что реально происходит на земле», рассказал о переговорах в Стамбуле и ходе обмена пленными и телами погибших. Он заверил, что Путин «точно не побеждает».

«Хотел узнать, как у него дела»: что рассказал о встрече Трамп

На пресс-конференции президент США заявил, что они с Зеленским не обсуждали обстановку на поле боя и даже прекращение огня. «Я просто хотел узнать, как у него дела», — поделился он.

Трамп признал, что они с украинским лидером «пережили трудные времена», — видимо, подразумевая перепалку в Белом доме 28 февраля, — однако в этот раз Зеленский был любезен. Он, как утверждает американский президент, хотел бы завершить боевые действия, и сейчас для этого самое подходящее время.

Трамп допустил возможность поставок Киеву противоракет и комплексов Patriot, пообещав изучить этот вопрос. «Знаете ли, их крайне трудно заполучить, они нам тоже нужны», — пояснил политик.

«Посмотрим»: Трамп — о желании поговорить с Путиным

После переговоров с Зеленским президент США изъявил желание пообщаться со своим российским коллегой, который, по его словам, тоже заинтересован в урегулировании конфликта.

«Одно мне точно известно — он хочет разрешить этот конфликт. Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — поделился Трамп.

Он также заявил, что его обещание урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа, данное до победы на выборах, было «сарказмом».

По словам Трампа, добиться прекращения боевых действий оказалось непросто. Американский лидер признался, что при попытке это сделать столкнулся с «проблемами» со стороны Зеленского, и с Путиным ему тоже было «сложнее», чем он рассчитывал.

«Предыдущая глава закончена»

Еще до начала основной части саммита НАТО Трамп констатировал, что Зеленский находится в незавидном положении.

«Да, возможно, я увижусь с ним. <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — отмечал глава Белого дома перед вылетом в Гаагу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что не желает видеть президента Украины на саммите. «Американцы, турки и словаки также ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО», — процитировало его издание Origo. По словам Орбана, отсутствие украинского лидера в официальной программе означает, что «предыдущая глава закончена».